¿De quién son los clientes de las basuras en Cali? alcalde Eder tras anunciada devolución de Emsirva

Después de que la Superintendencia de Servicios Públicos anunciara que devolverá la empresa de aseo Emsirva a la ciudad de Cali, han surgido varias inquietudes sobre el proceso.

Iniciando por la licitación que ya está en curso para escoger a nuevos operadores privados, sin tener en cuenta a la alcaldía de Cali.

El alcalde Alejandro Eder dijo que, hasta este momento, no tiene información sobre en qué condiciones va a recibir la empresa.

"Es, no solo riesgoso, sino irresponsable, salir a licitar unos clientes cuando aún no han establecido dónde están los clientes. Si eso no lo aclaran, lo que nos van a devolver es una empresa con problemas jurídicos y posiblemente con problemas financieros y eso se va a volver un problema para el pueblo caleño", señaló el mandatario caleño.



Por otra parte, la Procuraduría advirtió que las empresas, Emsirva en liquidación y Emcali, responsable del recaudo por el servicio de aseo, están obligadas a informar a los usuarios, sobre la terminación de los contratos con los actuales operadores y la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de permitir la libre competencia por este servicio a la ciudad.

El alcalde Eder expresó su preocupación por el destino que tendrán los recursos que va a generar Emsirva.

"Ese riesgo existe porque no se prorrogaron los contratos en enero, y porque la Superintendencia no ha dado claridad acerca de dónde o de quién son los clientes de las basuras en Cali. Eso genera un dolor de cabeza, porque entonces va a haber un pleito con los operadores viejos, y va a haber un pleito si llegan a proceder con la licitación, con quien sea que gane la nueva licitación" aseguró.

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El alcalde de Cali indicó que, ante esta falta de respuestas claras de la superintendencia, tomará acciones legales para lograr conocer el estado actual de la empresa de aseo Emsirva.

