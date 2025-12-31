En vivo
Veeduría ciudadana explica las razones que justifican la suspensión del gerente de Emcali

Tras la suspensión del gerente de Emcali, Roger Mina, por parte de la Procuraduría General de la Nación, la veeduría ciudadana encabezada por Ángelo Muñoz explicó los argumentos que sustentan la medida.

