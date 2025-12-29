"No hay contratación en curso": Emcali tras suspensión de gerente por la Procuraduría

En la tarde de este lunes se conoció que la Procuraduría suspendió provisionalmente al gerente de las Empresas Municipales de Cali, Roger Mina, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de alumbrado público de la ciudad.

Según el ente de control, con la investigación que se inició se busca determinar si se vulneró el principio de publicidad y si hubo ausecia de un procedimiento claro para la selección del aliado estratégico para la prestación del servicio de alumbrado público.

Al conocer la decisión de la Procuraduría, Emcali emitió un comunicado explicando el actual estado del proceso del alumbrado público de la ciudad, indicando que actualmente no hay un proceso de contratación en curso, ni se ha firmado.

"No existe un proceso de contratación en curso para la fase 2 del alumbrado público. Actualmente, EMCALI se encuentra exclusivamente en una fase de análisis, planeación y estructuración. 2. No se ha convocado ningún proceso de invitación vinculante. Las invitaciones realizadas corresponden únicamente a la presentación de propuestas no vinculantes, como insumo técnico para la estructuración del proyecto", señala el comunicado.



En ese mismo documento se aclara que la primera fase del proceso de alumbrado público incluyó la instalación de más de 55.000 luminarias.

"La fase 2 busca dar continuidad a este proceso, mediante un esquema que permita acelerar la modernización y expansión del sistema, bajo criterios técnicos, financieros y jurídicos sólidos", añade.

Desde Emcali indican que desde el inicio de la investigación se ha trabajado a disposición de los requerimientos de la Prrocuraduría para esclarecer los avances del proceso.