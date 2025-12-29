Por irregularidades en licitación de alumbrado, Procuraduría suspende a directivos de Emcali

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional por tres meses del gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina Carbonero, por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad.

Por los mismos hechos, el Ministerio Público vinculó al proceso disciplinario al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti, quien también fue suspendido de manera provisional mientras avanzan las actuaciones de control.

La Procuraduría señaló que la investigación busca establecer si durante el trámite contractual se vulneró el principio de publicidad, así como si existieron irregularidades como la falta de un procedimiento claro para la selección del aliado estratégico y la inclusión de requisitos financieros y de experiencia sin la debida justificación. El contrato en cuestión tendría una duración de 20 años y una cuantía indeterminada.

Fue la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal quien adoptó la medida de suspensión provisional con el fin de revisar las condiciones del negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, la documentación existente, las actividades desarrolladas y la participación de las personas involucradas.



Esta decisión busca evitar injerencias indebidas mientras continúa la investigación disciplinaria.