Pacífico  / Por irregularidades en licitación de alumbrado, Procuraduría suspende a directivos de Emcali

Por irregularidades en licitación de alumbrado, Procuraduría suspende a directivos de Emcali

El Ministerio Público abrió investigación foral y suspendió por 3 meses al gerente de Emcali y al Gerente de la Unidad de Negocios de Energía.

