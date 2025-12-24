En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Procuraduría pide a Emcali reiniciar el proceso para alianza de alumbrado público en Cali

Procuraduría pide a Emcali reiniciar el proceso para alianza de alumbrado público en Cali

El órgano de control advirtió fallas en la planeación y en las reglas de participación del proceso con el que la empresa busca escoger un aliado estratégico para modernizar el sistema de alumbrado de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad