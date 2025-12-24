Procuraduría pide a Emcali reiniciar el proceso para alianza de alumbrado público en Cali

La Procuraduría General de la Nación exhortó a las Empresas Municipales de Cali (Emcali) a reiniciar desde cero el proceso de selección del aliado estratégico que se encargará de la modernización, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público en la capital vallecaucana.

La entidad formuló observaciones al procedimiento actual por falta de claridad en las etapas, plazos y reglas de participación, lo que, según el Ministerio Público, podría vulnerar los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación estatal.

En un oficio fechado el 5 de diciembre y firmado por el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, se advierte que Emcali no ha establecido un cronograma definido ni ha sustentado técnicamente la figura de “invitación no vinculante” que usó para convocar a posibles inversionistas.

De acuerdo con el órgano de control, la falta de un marco normativo claro en la convocatoria genera incertidumbre jurídica y podría afectar el futuro del proyecto, valorado como estratégico para el desarrollo urbano y la seguridad de Cali.



La Procuraduría insistió en que cualquier asociación público-privada o alianza estratégica debe cumplir los principios de planeación y publicidad, y exhortó a la empresa a diseñar un nuevo proceso que garantice la participación plural de oferentes y la debida supervisión de los órganos de control.