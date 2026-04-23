Tras accidente de patinador, Cali fortalece seguridad en escenarios deportivos

Luego del accidente del patinador Juan David Ruiz, la Alcaldía de Cali puso en marcha una mesa de trabajo con distintas entidades para evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias en escenarios deportivos.

El encuentro permitió definir acciones para fortalecer los protocolos, mejorar los recursos disponibles y agilizar la atención en situaciones críticas. Asimismo, se acordó realizar una revisión técnica estricta de las pistas de patinaje de alto nivel, con el propósito de garantizar condiciones seguras y acordes con estándares más exigentes.

“Esto es una tragedia que ha enfrentado nuestra ciudad y que todos debemos atender: primero la parte humana, pero también el futuro y la seguridad de nuestros deportistas”, señaló el mandatario.

Estefany Reynoso, vocera de los padres de familia, resaltó la importancia de las medidas y la participación de las familias en el proceso.



“Necesitamos garantías para que nuestros hijos entrenen en condiciones seguras y con un plan de emergencia que responda de inmediato. Es clave que podamos hacer parte de las decisiones”, señaló.

Desde el Concejo de Cali también se expresó respaldo a las acciones planteadas y se reiteró la disposición para destinar los recursos necesarios que permitan implementar rápidamente las mejoras, especialmente en áreas relacionadas con la salud y el deporte.

