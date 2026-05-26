Habitantes de Rionegro botaron basura frente a la Alcaldía; llevan 15 días sin recolección

La acumulación de basuras en distintos sectores de Rionegro, Santander, tiene en alerta a la comunidad, que denuncia llevan más de 15 días sin una recolección regular de residuos sólidos por parte de la empresa EMSERVIR E.S.P. La situación provocó una protesta en la noche del lunes 25 de mayo, cuando varios habitantes decidieron dejar bolsas de basura frente a la Alcaldía municipal porque no aguantan los olores en sus casas.

Los ciudadanos aseguran que los malos olores, la presencia de insectos y el riesgo para la salud pública se han vuelto insoportables en barrios como Mirabel, donde afirman sentirse abandonados por las autoridades y por la empresa encargada del servicio.

“Llevamos más de 15 días sin que nos recojan la basura. La semana pasada no pasó el carro recolector y esta semana tampoco. No es justo, es una falta de respeto”, expresó una habitante durante la protesta.

La Alcaldía de Rionegro, Santander, podría decretar la emergencia sanitaria porque desde hace una semana no hay servicio de aseo. Habitantes desesperados dejaron las bolsas con basuras en el parque principal y frente a la sede de la administración local #MañanasBlu pic.twitter.com/BPl39p1gxo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 26, 2026

Los residentes también manifestaron su molestia porque, pese a las fallas en el servicio, continúan recibiendo el cobro completo en las facturas. “Nos dicen que tengamos paciencia, pero nosotros sí pagamos puntual y no nos hacen ningún descuento”, reclamó otra ciudadana.



Además de la problemática con las basuras, la comunidad denunció otras dificultades que enfrentan en el municipio, como la falta de agua y el deterioro de las vías, situación que, según afirman, incrementa el malestar social.

Desde EMSERVIR E.S.P. y la administración municipal se han emitido comunicados en los que atribuyen las fallas en la recolección a dificultades derivadas de bloqueos y situaciones relacionadas con el paro en la región. Sin embargo, líderes comunitarios consideran que las explicaciones han sido insuficientes y exigen medidas urgentes para evitar una emergencia sanitaria.

Así protestan los habitantes de Rionegro, Santander, porque desde hace una semana no recogen las basuras en el municipio. "Estamos llevando los derechos frente a la Alcaldía, necesitamos soluciones", señalaron los afectados #VocesySonidos pic.twitter.com/rWRZBbOfo4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 26, 2026

Los manifestantes trasladaron exigen soluciones inmediatas y un plan de contingencia que garantice la continuidad del servicio de aseo en todo el municipio. También hicieron un llamado a la administración local para que intervenga de manera urgente y restablezca la normalidad en la recolección de residuos antes de que la situación empeore.

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Frente a las críticas de la comunidad, EMSERVIR E.S.P. emitió un nuevo comunicado en el que informó que continúa en un plan de contingencia debido a la emergencia sanitaria que afecta la prestación del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos en el municipio.

En el documento, la empresa solicitó a los habitantes abstenerse de sacar las basuras a las calles hasta nuevo aviso, mientras avanzan las gestiones para superar la situación y brindar una pronta solución.

Asimismo, la entidad indicó que durante este martes 26 de mayo espera contar con una respuesta oficial frente a la emergencia sanitaria, con el fin de definir las acciones necesarias para avanzar en la normalización del servicio de aseo en el municipio.