Santander amplió por seis meses la calamidad pública por variabilidad climática

La Gobernación de Santander confirmó la ampliación por seis meses de la calamidad pública por variabilidad climática, una medida con la que las autoridades buscan mantener activos los mecanismos de atención y recuperación frente a las emergencias que siguen dejando las lluvias y los efectos del fenómeno de El Niño en distintas zonas del departamento.

La decisión permitirá continuar ejecutando obras de mitigación, recuperación de vías, atención de comunidades afectadas y acciones para enfrentar problemas de abastecimiento de agua que ya impactan a varios municipios santandereanos.

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, explicó que esta ampliación es clave para darle continuidad al plan de acción de recuperación temprana que adelanta el departamento tras las afectaciones ocasionadas por la variabilidad climática.

“Debemos informar a la opinión pública que se amplía la calamidad pública por variabilidad climática. Esto nos permitirá tener seis meses más nuestro plan de acción específica de recuperación temprana dentro de las afectaciones que nos ha dejado la temporada de lluvias y poder terminar y materializar cada una de las acciones y obras que se vienen trabajando”, aseguró el funcionario.



Sánchez advirtió que actualmente tres municipios presentan desabastecimiento de agua debido a las altas temperaturas, la disminución de caudales y la presión sobre las fuentes hídricas. Se trata de Vélez, Los Santos y Barichara, donde las autoridades mantienen monitoreo constante y planes de contingencia para garantizar el suministro a las comunidades.

La Gobernación señaló que, además de las dificultades por sequía en algunas provincias, las lluvias continúan generando emergencias en otros sectores del departamento, especialmente por deslizamientos, crecientes súbitas, afectaciones en vías terciarias y daños en viviendas rurales.

Con la ampliación de la calamidad pública, el departamento podrá seguir utilizando herramientas contempladas en la Ley 1523 de Gestión del Riesgo, lo que facilita procesos contractuales, gestión de recursos y atención inmediata de emergencias.

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“Esta calamidad pública es fundamental para generar herramientas dentro del marco de la ley y poder tener los recursos y mecanismos para actuar de manera pronta y oportuna y gestionar a nivel nacional las diferentes afectaciones que puedan generar los efectos negativos del fenómeno de El Niño”, agregó el director de Gestión del Riesgo.

Las autoridades departamentales aseguraron que continuarán realizando seguimiento permanente al comportamiento climático en Santander, debido a que persisten escenarios de riesgo tanto por fuertes lluvias como por las altas temperaturas que afectan varias zonas del territorio.

Desde Gestión del Riesgo hicieron un llamado a los alcaldes municipales y a las comunidades para reportar cualquier emergencia relacionada con movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales o desabastecimiento de agua, con el fin de activar de manera rápida las acciones de respuesta y atención humanitaria.