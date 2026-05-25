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Morosos del impuesto vehicular en Santander tendrán descuento de hasta el 85% en intereses

Los descuentos en intereses por mora en el pago del impuesto vehicular van desde el 85% con plazo de pago en septiembre y el 50% en diciembre.

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Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 25 de may, 2026

La Asamblea de Santander aprobó un plan de alivios tributarios para los propietarios de vehículos con deudas en el impuesto vehicular, que permitirá acceder a descuentos de hasta el 85 % en intereses y sanciones a partir del próximo 1 de junio y hasta el 30 de diciembre de 2026.

La medida quedó establecida tras la aprobación del Proyecto de Ordenanza 022 de 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda departamental, con el que se busca beneficiar a más de 200.000 contribuyentes morosos en Santander.

Los descuentos serán aplicados de manera escalonada. Los propietarios que paguen hasta el 30 de septiembre de 2026 recibirán un descuento del 85 % en intereses y sanciones; quienes se pongan al día hasta el 30 de noviembre obtendrán un alivio del 70 %, mientras que hasta el 30 de diciembre el descuento será del 50 %.

La secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar, explicó que esta iniciativa pretende brindar una nueva oportunidad a quienes presentan mora en el pago del tributo.

“Esta importante iniciativa busca beneficiar a más de 200.000 propietarios de vehículos que, por diferentes circunstancias, presentan mora en el pago del impuesto vehicular, brindándoles una nueva oportunidad para normalizar su situación tributaria”, señaló la funcionaria.

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Desde la Administración Departamental indicaron que los recursos que se logren recaudar mediante esta estrategia serán destinados a programas y proyectos enfocados en seguridad, infraestructura vial, atención de emergencias y acciones preventivas frente a la variabilidad climática que enfrenta el departamento.

La Secretaría de Hacienda invitó a los contribuyentes a aprovechar estos beneficios tributarios y ponerse al día con el impuesto vehicular, destacando que los recursos obtenidos permitirán impulsar obras y programas para el desarrollo de Santander.

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