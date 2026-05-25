Aumentan homicidios, amenazas y extorsiones en Norte de Santander

Un informe estadístico sobre las dinámicas de violencia en Norte de Santander durante 2025 evidenció un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad en el departamento, con incrementos en homicidios, amenazas, extorsiones, secuestros y desapariciones presuntamente forzadas, especialmente en municipios del área metropolitana de Cúcuta y zonas afectadas por el conflicto armado y las economías ilícitas.

De acuerdo con el reporte de la Corporación Red Departamental de Derechos Humanos (CORPOREDDEH), durante 2025 se registraron 845 homicidios en Norte de Santander, frente a 566 casos reportados en 2024, lo que representa un aumento del 49,3 %.

El municipio más afectado fue Cúcuta, donde se reportaron 362 homicidios en 2025, seguido por el área metropolitana con 471 casos. Según el informe, la mayoría de las víctimas fueron hombres y la población más impactada correspondió a personas entre los 29 y 59 años.

Norte de Santander concentra la mayoría de reportes de reclutamiento infantil en 2026 #VocesySonidos https://t.co/ZFMuCBXqpo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 24, 2026

El estudio señala además que el arma de fuego sigue siendo el principal mecanismo utilizado en los asesinatos. Solo en Cúcuta, 314 homicidios fueron cometidos con proyectil de arma de fuego, lo que equivale al 86,7 % de los casos registrados en la ciudad.



Las amenazas también reflejaron un panorama alarmante. Durante 2025 fueron reportados 1.730 casos en el departamento, siendo Cúcuta el municipio con mayor número de denuncias con 687 hechos, seguido por Ocaña, Tibú y Villa del Rosario.

El área metropolitana de Cúcuta concentró 961 amenazas durante el año, consolidándose como la zona más afectada por intimidaciones y hechos relacionados con estructuras criminales y grupos armados ilegales.

En materia de desapariciones presuntamente forzadas, el informe documentó 96 casos en Norte de Santander durante 2025. Cúcuta encabezó nuevamente las cifras con 37 casos, seguida por Tibú con 18 y Ocaña con 15 desapariciones, dice el informe de la Corporación Red Departamental de Derechos Humanos.

Un militar muerto y siete más heridos dejó un ataque del ELN con drones en zona rural de Tibú. Norte de Santander. El soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez falleció en el acto terrorista que se presentó en el sector Barco La Silla #MañanasBlu pic.twitter.com/adgHvetzQn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 25, 2026

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El reporte advierte además que históricamente el departamento acumula 6.403 personas desaparecidas, de las cuales 4.792 continúan sin aparecer.

Otro de los delitos con incremento fue la extorsión. Durante 2025 se registraron 560 casos, frente a 498 reportados en 2024. Cúcuta concentró más de la mitad de las denuncias con 288 casos, seguida por Ocaña, Los Patios y Villa del Rosario.

El documento también reportó 61 secuestros entre extorsivos y simples en el departamento. Tibú y Cúcuta aparecen como los municipios con mayor incidencia de este delito, asociado a disputas territoriales, economías ilegales y presencia de grupos armados.

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La Corporación Red Departamental de Derechos Humanos advirtió que estas cifras reflejan la persistencia de dinámicas de violencia relacionadas con narcotráfico, criminalidad organizada, control territorial y conflicto armado, especialmente en municipios fronterizos y corredores estratégicos del departamento.

El informe concluye que Norte de Santander enfrenta una grave crisis de seguridad y derechos humanos, por lo que pidió fortalecer las acciones institucionales de prevención, protección, judicialización y atención a las víctimas.