Así encontraron en Cúcuta el carro en el que transportaron a Yulixa Toloza; dos capturados

El carro Chevrolet Sonic azul, de placas UCQ340, en el que fue transportada Yulixa Toloza tras salir de un centro estético en Bogotá, fue localizado por las autoridades en un sector residencial de Cúcuta. La mujer de 52 años continúa desaparecida desde el pasado jueves 14 de mayo.

Investigadores de la SIJIN y de Inteligencia de la Policía Nacional ubicaron el automotor en la capital de Norte de Santander. En el operativo fueron capturados dos hombres de nacionalidad extranjera, quienes serían los conductores que movilizaban el vehículo. Las autoridades verifican si los sospechosos pretendían cruzar hacia territorio venezolano.

¿Quiénes son los primeros capturados por el caso de Yulixa Toloza?

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Podrían ser judicializados por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y desaparición forzada. Peritos judiciales realizan pruebas de exploración loposcópica al vehículo para identificar huellas dactilares y otros rastros clave para la investigación.



El caso inició en el establecimiento 'Beauty Láser', en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, donde Yulixa se sometió a una lipólisis. Un testigo relató el momento en que la mujer fue sacada del lugar: “La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”. El ciudadano agregó que intentaron meterla en el baúl, pero terminaron sentándola en la parte trasera debido a la presencia de transeúntes. “Estaba demasiado blanca y los labios como morados”, describió.

Los dos capturados en Cúcuta no corresponden al personal que atendió a la mujer en la estética. Las sospechas sobre el entorno del establecimiento recaen en el esposo de la propietaria y en un empleado. Según los reportes, la dueña del centro estético abandonó el lugar con menores de edad, maletas con dinero en efectivo y el DVR de las cámaras de seguridad para borrar las evidencias. Asimismo, los allegados denunciaron mensajes extraños desde el celular de la víctima que simulaban normalidad.

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La Policía Nacional confirmó que el cuerpo de Yulixa aún no ha sido encontrado. Ante la falta de respuestas, sus amigas y familiares iniciaron rastreos por cuenta propia en el sector de Timiza, cerca del río Tunjuelito. “Un grupo de amigas comenzamos la búsqueda por el sector del río Tunjuelito”, explicó una allegada, debido a que el centro estético operaba antes en esa zona.