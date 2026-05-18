Caso Yulixa Toloza: hallan en Cúcuta el carro donde se llevaron a la mujer

Las autoridades encontraron en Cúcuta el vehículo de placas UCQ340 en el que fue transportada Yulixa Toloza, la mujer desaparecida desde el pasado jueves luego de realizarse un proceso estético en el sur de Bogotá. El vehículo salió desde la capital del país y llegó a la capital de Norte de Santander y fue dejado en un sector residencial.

Con el hallazgo de este carro fueron capturadas dos personas de nacionalidad extranjera. La SIJIN adelanta las investigaciones con las que se pretende entender la razón por la que el carro llegó hasta Cúcuta. Las autoridades realizan los peritajes correspondientes, pues el vehículo es pieza clave en la investigación de la desaparición de Yulixa.

Hasta el momento se conoce que las dos personas podrían ser judicializadas por los delitos de ocultamiento, desaparición y obstrucción de material probatorio y desaparición forzada. Se espera que a las 6:00 de la tarde un juez defina su situación.

Días atrás, el Ojo de la noche de Blu Radio conversó con un testigo, quien detalló cómo sacaron a Yulixa del centro estético.



“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”. Según el relato, intentaron meterla en el baúl, pero ante la presencia de transeúntes, optaron por sentarla en la parte trasera. “Estaba demasiado blanca y los labios como morados”, añadió la fuente.