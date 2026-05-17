¿Yulixa Toloza tenía un mal presentimiento antes de la cirugía? Amiga contó cómo la vio ese día

Yulixa Toloza desapareció el pasado 13 de mayo tras realizarse una cirugía estética, una lipólisis láser, en un centro estético en el barrio Venecia, sur de la capital. Al respecto, en las últimas horas un nuevo testimonio de una persona cercana tomó fuerza sobre las horas previas al procedimiento.

En entrevista en el pódcast Conducta Delictiva, Stefanía López, amiga cercana de Yulixa desde hace seis años, contó que la mujer llevaba al menos dos años soñando con practicarse esta cirugía estética, pero que en los días previos se mostró más seria y dudosa de lo habitual.

Según relató Stefanía, Yulixa siempre había manifestado su deseo de realizarse un procedimiento estético para mejorar una zona del abdomen que le incomodaba desde una cirugía anterior por quistes.

Era algo que ya anhelaba realmente afirmó Stefanía

Incluso había intentado programar la intervención dos años atrás y alcanzó a hacer un abono, pero por dificultades económicas tuvo que cancelar y solicitar la devolución del dinero. El proyecto quedó en pausa hasta que, meses después, varias conocidas se operaron y obtuvieron buenos resultados.



Eso la animó a retomar su idea y finalmente agendó la lipólisis láser en el mismo centro estético donde otras mujeres del sector ya se habían atendido.



“No salió emocionada”

Stefanía aseguró que Yulixa no le había contado a muchas personas sobre la cirugía porque creía que “la envidia no deja que los planes se den”. Solo la noche anterior decidió revelarle que al fin se sometería al procedimiento.

“Stefi, venga, que tengo algo atorado, necesito contárselo”, recordó que le dijo. Aunque la noticia parecía cumplir un sueño largamente aplazado, la amiga notó una actitud distinta en ella la mañana de la intervención.

Sí, realmente sí. Ella no salió emocionada, no salió contenta

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Stefanía recordó que Yulixa caminaba lentamente con las manos en los bolsillos y respondía con frases cortas, como si aún tuviera dudas sobre la decisión que estaba a punto de tomar.

Con el paso de los días y la desaparición de su amiga, esa escena cobró un significado diferente.

Uno después entra en caos y dice: quizás sí lo presentía relató la amiga

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Yulixa ingresó al procedimiento hacia las 8:30 de la mañana y fue entregada a su acompañante cerca de la 1:00 de la tarde. Poco después, Amalia Pardo, la amiga que estaba con ella, contactó a Stefanía para preguntarle si los síntomas que presentaba eran normales.

En los videos que recibió, Yulixa aparecía en el piso, incapaz de caminar, con la mirada perdida y los labios morados. “Yo le dije: no, a mí no me pasó así”, contó Stefanía.

Preocupada, Stefanía llamó a María Fernanda Delgado Hernández, identificada como la propietaria del centro estético. Según su testimonio, la mujer le explicó que Yulixa estaba afectada porque “la faja le estaba apretando” y porque, al parecer, le habían “doblado la dosis de ketamina”.

Horas después, dos hombres vestidos de negro sacaron a Yulixa aparentemente inconsciente y la subieron a un Chevrolet Sonic azul. Desde entonces, no se conoce su paradero.