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Revelan identidad de la dueña de centro estético donde desapareció Yulixa Toloza tras cirugía

Una hora antes de que sacaran a Yulixa Toloza del centro estético, la dueña del establecimiento habría salido con quienes serían sus hijos y llevando algunas maletas lejos del lugar.

María Fernanda Delgado es la dueña del centro estética donde desapareció Yulixa Toloza
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

La investigación por la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse a una lipólisis láser en el sur de Bogotá, sigue dejando nuevos hallazgos. En las últimas horas se conoció la identidad de la propietaria del centro estético Beauty Láser, lugar donde la mujer permaneció durante varias horas antes de que se perdiera todo rastro de ella.

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De acuerdo con documentos oficiales del establecimiento, la propietaria sería María Fernanda Delgado Hernández, una mujer de 30 años de nacionalidad venezolana, quien figura como responsable del negocio que operaba en la Autopista Sur #51D-43, en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

El centro estético funcionaba en el tercer piso de un edificio, en el mismo lugar donde también residía la propietaria junto con su familia. Según las autoridades, ese inmueble es hoy una de las principales piezas dentro de la investigación, pues allí fue atendida Yulixa el pasado 13 de mayo.

María Fernanda Delgado es la dueña del centro estética donde desapareció Yulixa Toloza

La mujer llegó al establecimiento en compañía de una amiga hacia las 8:10 de la mañana para practicarse una lipólisis láser. Aunque el procedimiento estaba previsto para durar cerca de dos horas, se extendió por casi cuatro. Cuando sus acompañantes pudieron verla nuevamente, notaron que presentaba dificultad para respirar, palidez extrema y episodios de desmayo.

Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, relató una de sus amigas en entrevista con Blu Radio.

Pese a esos síntomas, el personal del lugar insistió en que se trataba de una reacción normal a la sedación. Horas más tarde, según testigos, dos hombres vestidos de negro la sacaron aparentemente inconsciente y la subieron a un Chevrolet Sonic azul estacionado sobre la Autopista Sur. Desde ese momento no se conoce su paradero.

El caso también dejó al descubierto graves irregularidades en el funcionamiento de Beauty Láser. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó que el establecimiento no contaba con concepto sanitario favorable ni con autorización para realizar procedimientos médico-estéticos invasivos como la lipólisis láser.

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Durante la inspección, las autoridades encontraron cuadernos con registros de pacientes que habrían pagado entre tres y cinco millones de pesos por sus tratamientos. Según los investigadores, solo en el último mes el negocio habría recibido ingresos por más de 60 millones de pesos, la mayoría manejados en efectivo.

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