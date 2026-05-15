Aparece video clave en desaparición de Yulixa Toloza tras cirugía estética en Bogotá

Un nuevo video se convirtió en pieza clave dentro de la investigación por la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse a un procedimiento de lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Las imágenes, conocidas por City Tv, muestran a Yulixa en las primeras horas del miércoles 13 de mayo, cuando salió de su vivienda en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, acompañada por una de sus amigas más cercanas, quien estuvo con ella durante gran parte del día y fue testigo del delicado estado de salud en el que quedó tras la cirugía.

En el video, grabado hacia las 7:25 de la mañana, se observa a Yulixa vestida con una sudadera negra, tenis blancos y un morral negro. Junto a su amiga abordó un vehículo que las llevó hasta el centro estético, ubicado en la localidad de Tunjuelito, donde estaba programado el procedimiento.



Vea el video en el minuto 2:07

Según el testimonio de Amalia Pardo, amiga de Yulixa, ambas llegaron al establecimiento alrededor de las 8:10 a. m. Aunque les informaron que la intervención tardaría cerca de dos horas, el procedimiento se prolongó durante casi cuatro.



Cuando finalmente pudo verla, Amalia notó que su amiga no estaba bien: “Desde la 1 de la tarde que me dijeron que ya había salido del procedimiento, yo la vi mal. Hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar”, relató en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Videos grabados por sus amigas muestran a Yulixa con dificultad para respirar y con evidentes signos de descompensación. En una de las grabaciones se escucha a un trabajador del lugar preguntarle qué sentía. “Yo necesito que tú me digas lo que te sientes”, le dice el hombre.

🔴 #Urgente Últimas imágenes de Yulixa Tolosa. La mujer que sigue desaparecida por un secuestro a manos de esteticistas Venezolanas. pic.twitter.com/FpL4NU57a0 — Reacción Nacional (@RNacional_News) May 15, 2026

Pese a los síntomas, el personal del establecimiento aseguró que se trataba de una reacción normal a la sedación. Incluso le pidieron a su amiga que fuera hasta su casa a recoger ropa para que pudiera pasar la noche en observación.

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Amalia salió del lugar para buscar prendas y artículos personales. Sin embargo, cuando regresó horas más tarde, encontró el establecimiento cerrado y sin respuestas por parte de los administradores.

Fue en ese momento cuando comenzó la angustiosa búsqueda.

Las autoridades establecieron después que, hacia las 7:24 de la noche, dos hombres vestidos de negro sacaron a Yulixa aparentemente inconsciente y la subieron a un Chevrolet Sonic azul sobre la Autopista Sur. Desde entonces no se conoce su paradero.

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La Policía Nacional de Colombia, la SIJÍN y el GAULA continúan con las investigaciones para ubicar a la mujer y establecer la responsabilidad de los propietarios y empleados del centro estético.