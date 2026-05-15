Así fueron últimos minutos de Yulixa Toloza antes de desaparecer tras cirugía: "Llevarla en el baúl"

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la estilista de 52 años que ingresó al centro estético Beauty Láser M. L., en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, sigue rodeada de interrogantes. Un testimonio conocido por Ojo de la Noche de Blu Radio permitió reconstruir los últimos minutos en que fue vista, cuando dos hombres vestidos de negro la sacaron del lugar y la subieron a un carro azul.

Según el relato del testigo, todo ocurrió hacia las 7:23 de la noche del miércoles. El testigo aseguró que caminaba por la zona junto a su hijo cuando observó un Chevrolet Sonic estacionado frente al establecimiento.

“Yo iba pasando con mi hijo y nos quedamos ahí mirando un carro que estaba ahí aparcado”, relató. Lo que más le llamó la atención fue ver a una mujer vestida completamente de negro, con medias y tenis blancos, mientras el vehículo se movía de un lado a otro.

Pocos segundos después, una empleada del lugar, descrita como una mujer alta, abrió el baúl del carro. Según el testigo, parecía que la intención inicial era introducir allí a Yulixa, pero al notar que varias personas esperaban transporte público sobre la Autopista Sur, decidió cerrarlo.



Fue entonces cuando aparecieron dos hombres vestidos de negro.

“Cuando aparecieron dos hombres, todos de negro, y la señora también estaba toda de negro, la arrastraban”, contó el testigo. Según su versión, Yulixa parecía inconsciente o completamente desorientada.

“Era como cuando sacan a un borracho que no sabe ni dónde está parado. Cada uno le tenía los brazos alrededor y la arrastraban, pero los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, afirmó.

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El hombre también recordó el delicado estado físico de la mujer. “Estaba demasiado blanca y los labios como morados”, dijo, coincidiendo con los videos grabados horas antes por sus amigas, en los que se evidenciaba que tenía dificultad para respirar y sufría desmayos.

🔴 #Urgente Últimas imágenes de Yulixa Tolosa. La mujer que sigue desaparecida por un secuestro a manos de esteticistas Venezolanas. pic.twitter.com/FpL4NU57a0 — Reacción Nacional (@RNacional_News) May 15, 2026

De acuerdo con la investigación de la Sijín, los dos hombres serían el esposo de la propietaria del centro estético y uno de los empleados. Una tercera mujer conducía el vehículo, que salió por la Autopista Sur en dirección al norte de la ciudad.

Ese fue el último rastro conocido de Yulixa Toloza.

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Las autoridades también investigan la desaparición del DVR de las cámaras de seguridad y la salida de la propietaria del establecimiento con varias maletas y menores de edad una hora antes de que la mujer fuera retirada del lugar. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó que Beauty Láser no contaba con autorización sanitaria para realizar procedimientos invasivos.