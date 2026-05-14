Revelan extraños mensajes enviados desde WhatsApp de Yulixa Toloza tras cirugía estética en Bogotá

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la estilista de 52 años que fue vista por última vez después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, sigue rodeada de interrogantes.

Uno de los aspectos que más inquieta a sus familiares y amigas son los mensajes que habrían sido enviados desde su cuenta de WhatsApp horas después de la cirugía, pese a que, según quienes la acompañaron, no estaba en condiciones de usar su celular.

Yulitza ingresó en la mañana del miércoles al centro Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, para practicarse una lipólisis láser. Según relató su amiga Yuri Paola Mora en Noticias Caracol, la intervención comenzó hacia las 8:00 de la mañana y solo volvieron a verla cerca de la 1:00 de la tarde.

Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo Aseguró una de las amigas de Yulitza

La mujer explicó que, aunque el personal del establecimiento intentó aliviar los síntomas aflojándole la faja, Yulixa continuó con dificultad respiratoria y un evidente deterioro físico. “Así estuvo como hasta las 4:00 de la tarde, que fue la última vez que la vimos”, añadió.



Debido a su estado de salud, las amigas decidieron pagar una habitación adicional para que permaneciera bajo observación y también cubrieron el valor de la estadía de un acompañante. Sin embargo, cuando regresaron en la noche con ropa y artículos personales, se encontraron con que Yulixa ya no estaba.

Llegamos aquí y duramos como media hora escribiéndole a la chica que ya estábamos aquí. Lo que ella nos dijo fue que los médicos a las 7:30 de la noche la sacaron porque ella manifestó querer irse para su casa relató Yuri

Lo que más llamó la atención de sus allegados fue que, mientras intentaban ubicarla, el celular de Yulixa aparecía conectado a WhatsApp, pero no respondía llamadas. En medio de esa incertidumbre, recibieron mensajes que consideran extraños.

Ella aparecía en su teléfono en línea y es imposible que, en la condición en que estaba, pudiera contestar Afirmó su amiga

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¿Cuál es el mensaje que habría enviado Yulixa?

Según el testimonio, uno de los mensajes decía: “Voy casa, tengo sueño”. Minutos después, otra comunicación indicaba que sería trasladada a un hospital. Posteriormente les informaron que supuestamente había sido llevada al Hospital de Meissen, pero al llegar allí no encontraron ningún registro de su ingreso.

La búsqueda se extendió a otros centros asistenciales como el Hospital El Tunal, Hospital de Kennedy y Hospital de Bosa, así como a estaciones de Policía, sin resultados hasta el momento.

Durante el operativo adelantado por la Policía Nacional de Colombia y el Gaula, las autoridades hallaron a otra mujer de 34 años que se recuperaba sola de un procedimiento estético y que, según se conoció, permanecía encerrada bajo llave.