¿Qué es la lipólisis láser? Cirugía estética a la que se sometió Yulitza Tolosa antes de desaparecer

La desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa, una estilista de 52 años que fue vista por última vez después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, ha generado preocupación entre sus familiares y amigos, quienes aseguran que la mujer salió del quirófano en delicado estado de salud y luego se perdió todo rastro de ella.

La mujer fue vista por última vez el miércoles, luego de someterse a una lipólisis láser en el centro Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la capital.

Según el testimonio de una de sus amigas en Mañanas Blu, Yulitza ingresó al establecimiento sobre las 8:00 de la mañana para practicarse el procedimiento, por el que habría pagado cerca de tres millones de pesos. Aunque le habían indicado que la intervención duraría aproximadamente dos horas, esta se extendió por cerca de cuatro.

Cuando una de sus amigas pudo verla hacia la 1:00 de la tarde, la encontró en delicado estado de salud. “No podía respirar”, relató Amalia Pardo, quien aseguró que Yulitza presentaba dificultad respiratoria, episodios de palidez y desmayos. A pesar de ello, el personal del lugar insistió en que se trataba de una reacción normal a la sedación.



La amiga contó además que los trabajadores del centro intentaron convencerla de llevarse a Yulitza a su casa, pese a que apenas podía mantenerse en pie. Más tarde, cuando regresaron con ropa y elementos personales para acompañarla durante la noche, recibieron una versión que consideran poco creíble: que la mujer se había despertado y decidió irse por su cuenta.

“Eso es falso”, afirmó Amalia, al insistir en que Yulitza no estaba en condiciones de caminar ni de abordar un vehículo sin asistencia.

Al regresar al lugar, sus allegados encontraron el cuarto completamente limpio, sin rastros del procedimiento y sin las pertenencias que habían dejado con ella. Según denunciaron, los responsables del establecimiento borraron redes sociales, dejaron de contestar llamadas y se habrían llevado los equipos donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad.

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La Policía Nacional de Colombia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el GAULA continúan investigando qué ocurrió con Yulitza.



¿Qué es la lipólisis láser?

La lipólisis láser, también conocida como lipo láser o liposucción láser, es un procedimiento estético que utiliza energía láser para destruir células grasas y moldear el contorno corporal.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, puede realizarse de forma mínimamente invasiva o no invasiva y se emplea para reducir grasa acumulada en zonas como el abdomen, espalda, brazos, muslos, caderas y glúteos.

En su modalidad invasiva, el médico introduce una cánula para aplicar el láser sobre los depósitos de grasa y luego extraer el tejido adiposo. Además de reducir medidas, el procedimiento busca estimular la retracción de la piel para disminuir la flacidez.



¿Cuáles son los riesgos de este procedimiento?

Aunque suele promocionarse como una técnica sencilla, especialistas advierten que no está exenta de riesgos. Al implicar sedación y succión de grasa, debe ser realizada por un cirujano plástico o un profesional debidamente capacitado y en un centro médico con condiciones de seguridad adecuadas.

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Una ejecución deficiente puede ocasionar complicaciones como quemaduras, irregularidades en la piel, daños en tejidos e incluso emergencias médicas.

La Cleveland Clinic señala que este procedimiento no es recomendable para personas con obesidad, piel flácida importante o enfermedades como diabetes, afecciones cardiovasculares o hepáticas. Tampoco se aconseja en mujeres embarazadas o que estén intentando concebir.