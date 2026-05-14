“No podía respirar, se desmayaba”: así salió Yulitza Tolosa de cirugía estética antes de desaparecer

Nuevos detalles rodean la desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa, la mujer de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Amalia Pardo, una de sus amigas más cercanas, relató las delicadas condiciones en las que encontró a Yulitza tras el procedimiento y aseguró que, por su estado de salud, era imposible que hubiera abandonado el lugar por sus propios medios.

Según contó, ambas llegaron al establecimiento sobre las 8:10 de la mañana del miércoles. Aunque el procedimiento, según les habían dicho, tardaría cerca de dos horas, finalmente se extendió por casi cuatro.

Desde la 1 de la tarde que me dijeron que ya había salido del procedimiento, yo la vi mal. Hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar Relató la miga de Yulitza

Amalia explicó que la situación empeoró con el paso de las horas. Aseguró que Yulitza presentaba episodios de dificultad respiratoria, palidez y pérdida de conciencia, hechos que quedaron registrados en videos que ella misma grabó.



“En las condiciones que yo la vi, ella estaba muy mal, ella no podía respirar. Yo tengo videos donde se le iba la respiración, se ponía pálida y se desmayaba automáticamente”, relató. "Yo consulté con un amigo que es médico y él me dijo que por esos síntomas lo más posible era que de pronto le hubiesen perforado algún pulmón".

La mujer indicó que manifestó su preocupación al personal que atendía a su amiga, pero recibió respuestas tranquilizadoras. Según dijo, uno de los asistentes atribuyó el estado de Yulitza a su edad y a la cantidad de sedación administrada.

Me dijeron que era normal por la edad y porque le habían puesto mucha sedación para que no sintiera dolor, pero ella siempre estuvo mal

Amalia también reveló que los trabajadores del lugar insistieron varias veces en que se llevara a Yulitza a su casa, pese a que apenas podía mantenerse en pie.

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“Yo les dije: ‘¿Cómo me la voy a llevar así? Yo no sé qué hacer si a ella le pasa algo’”, recordó.

Al caer la tarde, decidió regresar a su vivienda para recoger ropa y elementos personales. Sin embargo, cuando otra amiga llegó al establecimiento cerca de las 8:00 de la noche, le informaron que Yulitza supuestamente se había despertado alterada y decidió irse: “La versión de que salió caminando es falsa. Eso es falso”, enfatizó Amalia.

La amiga también cuestionó las condiciones del lugar. Aunque en la recepción todo parecía organizado, aseguró que el segundo piso presentaba “condiciones muy precarias de salubridad”.

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“Yo empecé a subir las escaleras y vi unas condiciones muy precarias, nada aseado, pésimo”, afirmó.

Cuando las autoridades ingresaron al establecimiento, encontraron otra mujer de 34 años recuperándose sola de un procedimiento estético practicado días antes, sin supervisión médica constante. La Policía Nacional de Colombia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el GAULA continúan investigando qué ocurrió con Yulitza Tolosa, mientras sus allegados insisten en que, debido a su estado de salud, nunca pudo haber salido por cuenta propia del lugar.