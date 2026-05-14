Mujer desapareció tras procedimiento estético en Bogotá: "No sabemos en qué condiciones la sacaron"

Una mujer de 52 años desapareció en el sur de Bogotá luego de someterse a un procedimiento estético y, desde entonces, sus familiares y amigos aseguran no tener información clara sobre su paradero. El caso ya es investigado por las autoridades y preocupa por las condiciones en las que habría salido del lugar donde fue atendida.

Los hechos ocurrieron en el barrio Venecia, cerca de la Escuela General Santander, según recogió el Ojo de la noche para Mañanas Blu. La mujer fue identificada como Yulitza Consuelo Tolosa, quien ingresó en la mañana del martes a un centro de estética para realizarse una lipólisis láser.

De acuerdo con el relato de sus allegados, la paciente comenzó a presentar complicaciones horas después del procedimiento. Por esa razón, presuntamente fue dejada en una habitación dentro del mismo inmueble para monitorear su recuperación y esperar que pudiera regresar a casa al día siguiente.

Sin embargo, cuando sus amigas llegaron en la noche con ropa y pertenencias personales, se encontraron con que Yulitza ya no estaba en el sitio y nadie supo explicar con claridad qué había ocurrido.



“No sabemos en qué condiciones la sacaron”

Una amiga de la mujer contó a Blu Radio que pasaron varios minutos intentando obtener respuestas del personal del lugar. Según dijo, les informaron que supuestamente la paciente había decidido irse por su cuenta.

“Nos dicen que ya estaba durmiendo. Llegamos aquí y duramos como media hora escribiéndole a la chica (...) y lo que ella nos dice es que los médicos a las 7:30 la sacaron porque ella manifiesta quererse ir para su casa”, explicó.

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La misma mujer aseguró que pidieron evidencia sobre la salida de Yulitza, pero no recibieron pruebas claras.

“Nosotros no sabemos en qué condiciones la sacaron. Nosotros le dijimos a la chica: mándanos un video, porque ahí están las cámaras, de que ella efectivamente salió del lugar. Qué carro la recogió, qué placas”, afirmó.

Según relató, la única comunicación que recibieron de Yulitza fue un breve mensaje en el que escribió: “Voy a casa, tengo sueño”. Después, les indicaron que supuestamente iba a ser trasladada a un hospital.



Amigos recorrieron hospitales y estaciones de Policía

Ante la falta de información, amigos de la mujer iniciaron una búsqueda por distintos centros médicos del sur y occidente de Bogotá.

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“Yo recorrí con uno de nuestros amigos el Meissen, Tunal, Kennedy, Bosa, la Cruz Roja que queda aquí, y en ningún lado ella llegó allá”, aseguró la denunciante.

El caso se volvió aún más confuso luego de que, según contaron, en el inmueble donde funciona el centro estético habría habitaciones destinadas a pacientes que presentan complicaciones tras los procedimientos.

Incluso, una mujer que permanece en el lugar habría manifestado que llevaba dos días recuperándose allí sin supervisión médica constante.

Mientras tanto, unidades de la Policía y del GAULA adelantan verificaciones para establecer qué ocurrió con Yulitza Consuelo Tolosa, cómo salió del lugar y quiénes estuvieron con ella por última vez.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: