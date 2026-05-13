Envían a prisión a hombre capturado con 230 kilos de sustancia explosiva en Bogotá

Un juez penal de control de garantías envió a prisión a Brian Steven Urrea Galindo, señalado de transportar más de 230 kilogramos de anfo ocultos en un vehículo de carga en Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, el material era movilizado en un furgón y estaba distribuido en cinco bultos que simulaban contener fertilizante. Además, el cargamento se encontraba cubierto con láminas de madera y cajas con vasos plásticos, presuntamente para evitar ser detectado durante el transporte.

Los análisis técnicos realizados por las autoridades establecieron que la sustancia hallada correspondía a nitrato de amonio, considerado un compuesto químico de alto poder.

La captura de Urrea Galindo se produjo en situación de flagrancia durante un operativo conjunto adelantado entre la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional de Colombia en el barrio Britalia, ubicado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital del país.



Según las autoridades, el hoy procesado conducía el automotor en el momento en que fue interceptado por los investigadores y uniformados que participaban en la diligencia judicial.

Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó al capturado ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, agravado.

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Durante la audiencia judicial, los cargos no fueron aceptados por el procesado. Sin embargo, el juez consideró que existían los elementos suficientes para imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

La investigación continúa con el propósito de establecer el origen del material explosivo, el destino que tendría el cargamento y la posible participación de otras personas en la desviación y transporte ilegal del anfo.