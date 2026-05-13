Denuncian que guarda de seguridad se robó más de $200 millones en San Andresito del Norte en Bogotá

Un millonario robo quedó al descubierto en las últimas horas en el sector de San Andresito del Norte, en Bogotá, luego de que saquearan un local de tecnología y se llevaran mercancía avaluada en más de 200 millones de pesos. El principal sospechoso sería, según las víctimas, el mismo vigilante del centro comercial.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la calle 195 con autopista Norte, una de las zonas comerciales más concurridas del norte de la capital. De acuerdo con el relato entregado al Ojo del a noche para Mañanas Blu, por el propietario del negocio afectado, el robo habría sido ejecutado durante la madrugada, aprovechando que el lugar permanecía cerrado y con poco movimiento.



¿Cómo ocurrió el robo en San Andresito del Norte?

El dueño del local aseguró que recibió una llamada por parte de la administración del centro comercial informándole sobre un posible hurto. Cuando llegó al sitio encontró la vitrina destruida y el establecimiento completamente saqueado.

“El lunes en la mañana recibo una llamada de la administración. Me dicen que me acerque porque aparentemente hay un robo en mi local. Cuando llego encuentro los vidrios rotos y totalmente saqueada toda la vitrina exterior”, relató.

Según explicó, las sospechas recaen sobre el vigilante encargado de la seguridad del lugar, ya que sería la única persona con acceso y llaves dentro del centro comercial durante la madrugada.



Videos comprometerían al vigilante

El comerciante afirmó que las cámaras de seguridad registraron movimientos sospechosos por parte del guarda antes de que ocurriera el robo. De acuerdo con su versión, el hombre habría manipulado el sistema eléctrico y posteriormente desapareció.

“En unos videos vemos que el tipo se acerca al local, luego sube a su puesto y baja los tacos inmediatamente. Se va la luz y se apagan las cámaras del centro comercial”, explicó la víctima.

Después de eso, el hombre habría salido del lugar usando gorra, tapabocas y otra ropa para evitar ser reconocido.

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“Luego del hurto lo vemos salir del centro comercial totalmente cubierto, pero desaparece. Ya se mandó a buscar a la casa y no aparece ni él ni la esposa”, agregó.

Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente la participación del vigilante, el caso ya está siendo investigado y los videos de seguridad hacen parte del material probatorio recopilado.

El robo generó preocupación entre otros comerciantes de San Andresito del Norte, quienes aseguran sentirse vulnerables incluso frente a quienes deberían brindar protección dentro del complejo comercial.

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Algunos propietarios de negocios manifestaron que la situación ha generado desconfianza hacia las empresas de vigilancia privada que operan en el sector, especialmente por la forma en la que ocurrió el saqueo.

Además del millonario valor de la mercancía robada, los comerciantes advierten que este tipo de hechos golpean la percepción de seguridad en una zona reconocida por la venta de celulares, tecnología y accesorios electrónicos.