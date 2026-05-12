Millonario robo a joyería en el centro de Bogotá quedó en video: llegaron disfrazados de policías

Un violento robo ocurrido en pleno centro de Bogotá quedó registrado en cámaras de seguridad y ahora es materia de investigación por parte de las autoridades. El asalto ocurrió en una joyería ubicada sobre la carrera Décima con calle Novena, en la localidad de La Candelaria, donde delincuentes disfrazados con prendas similares a las de la Policía fingieron un allanamiento para ingresar al establecimiento y cometer el millonario hurto.

De acuerdo con información recogida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, los responsables llegaron al pequeño centro comercial simulando un operativo oficial. Mientras uno de ellos gritaba que se trataba de un allanamiento, otros hombres redujeron al propietario de la joyería, lo golpearon y se llevaron mercancía avaluada en más de 100 millones de pesos.

La esposa de la víctima aseguró que todo hizo parte de una actuación cuidadosamente planeada para engañar tanto a comerciantes como a transeúntes de la zona.

“Él era el que gritaba que era un allanamiento. Todos como que lo hacían para hacer muy bien su teatro”, relató la mujer a Blu Radio.



¿Cómo ocurrió el robo en la joyería del centro de Bogotá?

Según los testimonios recopilados en el lugar, los delincuentes permanecieron cerca de cinco minutos dentro del establecimiento comercial. Durante ese tiempo, incluso dispararon contra las cámaras de seguridad del local para evitar que quedaran registros del atraco.

Sin embargo, una de las balas habría rebotado y terminó hiriendo a uno de los asaltantes, quien cayó al piso mientras sus cómplices continuaban recogiendo cadenas de oro y otros elementos de valor para guardarlos en una maleta antes de escapar.

Los responsables huyeron en motocicletas que los esperaban afuera del centro comercial, sobre la carrera Décima. Testigos indicaron que al menos tres motos participaron en la fuga.

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“Los tres que entraron acá se fueron en una con el herido. Fácilmente los hubieran podido atrapar porque esta calle es demasiado concurrida”, afirmó la esposa de la víctima.



Comerciantes cuestionan reacción de la Policía

Uno de los aspectos que más indignación ha generado entre comerciantes y víctimas es la presunta falta de reacción de uniformados que, según denuncian, estaban muy cerca del lugar donde ocurrió el asalto.

La mujer aseguró que había una patrulla en las inmediaciones, pero que los policías argumentaron que no pudieron intervenir debido a la presencia de civiles y a que el caso no correspondía a su jurisdicción.

“Mil excusas para no hacer su trabajo”, señaló.

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El hecho ocurrió en una de las zonas más transitadas y vigiladas del centro histórico de Bogotá. A pocas cuadras se encuentran la Plaza de Bolívar, el CAI Bolivia y el Museo de la Policía, además de decenas de locales comerciales y alto flujo de peatones.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serían fundamentales para identificar a los responsables del robo. Aunque los delincuentes intentaron destruir algunos equipos, varios videos alcanzaron a registrar parte del ingreso y la huida de los hombres armados.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: