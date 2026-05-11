Revelan cuáles son las marcas de carros que más roban en Bogotá en 2026, según informe

El robo de autos continúa siendo uno de los delitos que más afecta a los conductores en Bogotá. Un informe presentado por concejales de la ciudad reveló cuáles son las marcas de carros más buscadas por las bandas delincuenciales y cuáles son las localidades donde más se concentran estos casos.

Las cifras corresponden al primer trimestre de 2026 y muestran que en Bogotá se registraron 3.172 casos de hurto de carros y motocicletas, según denuncias expuestas por los cabildantes Julián Forero y Leandro Castellanos.

De ese total, 1.891 hechos estuvieron relacionados con motocicletas y otros 1.281 casos correspondieron al robo de vehículos particulares.

Delincuentes ahora hacen uso de escopetas para intimidar a las víctimas. Foto: Captura Noticias Caracol

¿Cuáles son las marcas de carros más robadas en Bogotá?

Según el informe citado por el concejal Leandro Castellanos, los delincuentes están enfocando sus acciones principalmente sobre vehículos de alta rotación comercial.



Entre las marcas más afectadas aparecen:



Kia

Chevrolet

Toyota

Mazda

El reporte también advierte que las motocicletas siguen siendo los vehículos más hurtados en términos de volumen, mientras que los taxis aparecen entre los automotores más afectados durante jornadas nocturnas.

Los carros grises también son unos de los más robados en la capital Foto: Distrito

¿En qué zonas de Bogotá se presentan más robos de carros?

Las localidades con mayor incidencia de hurto de automotores continúan concentrándose en el occidente y sur de la capital.

De acuerdo con la información divulgada por los concejales, las zonas más golpeadas actualmente son:



Kennedy.

Puente Aranda.

Engativá.

Suba.

Fontibón.

En el caso del informe presentado por Julián Forero, Kennedy vuelve a encabezar tanto el robo de motos como de carros.

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Además, barrios como Castilla, Restrepo, Siete de Agosto, Tintal, Molinos, Santa Lucía y Tibabuyes fueron identificados entre los puntos con mayores reportes de este delito.



¿Cómo están robando los vehículos en Bogotá?

El análisis presentado en el Concejo señala que las bandas delincuenciales están utilizando distintas modalidades para cometer los hurtos.

Entre los mecanismos más frecuentes aparecen los atracos con armas de fuego, el “halado” de vehículos estacionados y las distracciones o engaños a conductores.

El informe también advierte sobre casos de desmantelamiento exprés para la venta ilegal de autopartes y la marcación previa de vehículos en zonas residenciales.

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En el caso de las motocicletas, las autoridades identificaron que cerca del 40 % de los robos ocurre entre las 6:00 de la tarde y la medianoche.

El robo de carros es una de las principales problemáticas de seguridad. Foto: Unsplash

Para los carros particulares, los hurtos se concentran especialmente los jueves, viernes y sábados, tanto en horas de la mañana como durante la noche.

Según denunció el concejal Julián Forero, en algunos casos recientes los delincuentes han utilizado armas largas para intimidar a familias y despojarlas de sus vehículos.

Forero aseguró que la percepción de inseguridad entre los conductores continúa aumentando en la ciudad.

“Los conductores no pueden seguir siendo víctimas de delincuentes que roban sin parar porque saben que las autoridades no actúan oportunamente”, afirmó el cabildante.

Por su parte, Castellanos cuestionó los resultados de las estrategias distritales contra este delito y aseguró que las estructuras criminales siguen operando.

“No vemos golpes de fondo contra las bandas ni contra el mercado ilegal de autopartes”, señaló.

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Entre las propuestas expuestas se encuentra la creación de una Gran Red de apoyo contra el hurto de motocicletas y vehículos en Bogotá.

La iniciativa, impulsada por Julián Forero, busca articular conductores, Policía Metropolitana de Bogotá y el sistema C4 para compartir alertas en tiempo real y reportar movimientos sospechosos mediante herramientas tecnológicas.