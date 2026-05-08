Kia bajará los precios de sus carros para enfrentarse a los chinos: reducción será en estos países

La presión que vienen ejerciendo los fabricantes chinos sobre el mercado automotor europeo ya comenzó a provocar movimientos entre marcas tradicionales. Ahora, Kia confirmó que está ajustando los precios de algunos de sus carros híbridos enchufables en Europa para reducir la diferencia frente a competidores asiáticos, especialmente los provenientes de China.

La estrategia fue revelada por Song Ho-sung, director ejecutivo de la marca surcoreana, durante el más reciente Día del Inversor de la compañía. Allí explicó que la reducción en precios comenzó a aplicarse desde principios de 2026, aunque hasta ahora no había sido anunciada públicamente.

Según el directivo, el objetivo es responder al crecimiento acelerado que han tenido los fabricantes chinos en el mercado europeo de vehículos electrificados.

Kia Foto: Kia Press

¿En qué países Kia reducirá los precios de sus carros?

La medida está enfocada en Europa, región que se ha convertido en uno de los principales escenarios de competencia entre fabricantes tradicionales y marcas chinas de carros eléctricos e híbridos enchufables.



De acuerdo con lo expuesto por Song Ho-sung, Kia redujo la brecha de precios que existía frente a modelos chinos PHEV (híbridos enchufables) vendidos en países europeos.

La diferencia de precio, que anteriormente estaba entre el 20 % y el 25 %, ahora pasó a ubicarse entre el 15 % y el 20 %, según explicó el ejecutivo.

Aunque la marca no detalló qué modelos específicos tuvieron ajustes ni mencionó mercados concretos dentro de Europa, sí confirmó que la estrategia ya está siendo aplicada en el continente.



¿Kia bajará precios en Colombia?

Kia en Colombia domina el mercado de carros nuevos en 2026 después de que en los 4 primeros meses registrara 14.019 matriculaciones, lo que lo ha catapultad a ser tener el primer lugar como la marca que más vende en el país.

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La presencia de las marcas chinas en Colombia ha venido ganando terreno, aunque solo hay un gigante de ese país dentro del top 10 del acumulado en lo corrido de este año.

Sin embargo, Kia sí ha rebajado el precio de algunos de sus carros, no directamente por la llegada de rivales chinos, pero sí por la agresiva estrategia de precio de algunos de los que fabrican en China, como por ejemplo Tesla o MG.

Después de su exitosa llegada con el Model 3 y el Model Y, diferentes marcas han decidido entrar en el juego y bajar precios. Kia fue uno de ellos y redujo el de los EV3 y EV9 casi hasta 40 millones. Aun así, el gigante surcoreano no ha confirmado sí lo hará con más modelos en el país.

Kia EV9 2026 Foto: David Pacheco/Blu Radio

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¿Por qué Kia decidió bajar precios en Europa?

La decisión aparece en medio del fuerte avance que han tenido fabricantes chinos en Europa durante los últimos meses.

Uno de los casos mencionados durante el encuentro de inversionistas fue el de BYD, cuyas matriculaciones de vehículos híbridos enchufables crecieron 162,3 % en marzo dentro del mercado europeo.

Mientras tanto, Kia reportó un crecimiento más moderado. Según las cifras entregadas por la compañía, la segunda marca del grupo Hyundai registró un aumento total de ventas de 2,7 %.

Song Ho-sung señaló que los fabricantes chinos han impulsado una “ofensiva agresiva” basada en vehículos eléctricos con precios bajos, situación que ha incrementado rápidamente su participación en algunos países europeos.

Durante el evento corporativo, el presidente ejecutivo de Kia aseguró que la compañía busca mantener la rentabilidad mientras ajusta sus precios para competir con marcas asiáticas.

El fabricante coreano indicó que actualmente cuenta con ocho modelos eléctricos y otros ocho modelos con motores de combustión interna dentro de su portafolio global.

El directivo también afirmó que el escenario competitivo podría cambiar en los próximos años debido a transformaciones dentro de la propia industria automotriz china.

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Según explicó, el mercado chino comenzó a mostrar señales de desaceleración. Datos citados durante la presentación apuntan a que las ventas de carros en China cayeron 18 % interanual durante el primer trimestre de 2026.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Qué está pasando con las marcas chinas?

La expansión de fabricantes chinos en Europa se aceleró tras el crecimiento global de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Empresas asiáticas han logrado ganar terreno principalmente gracias a precios más bajos frente a marcas europeas, japonesas y coreanas.

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Al mismo tiempo, varias compañías tradicionales han optado por diferentes estrategias para enfrentar el avance chino:



Algunas mantienen sus precios y apuestan por el valor de marca.

Otras han establecido alianzas con fabricantes asiáticos.

Varias compañías comenzaron a ajustar precios en modelos electrificados.

Song Ho-sung también señaló que, desde la visión de Kia, la etapa más fuerte de la guerra de precios podría empezar a estabilizarse, especialmente tras cambios en las políticas de apoyo industrial dentro de China y el ajuste de prioridades del gobierno de Pekín hacia sectores como inteligencia artificial y robótica.