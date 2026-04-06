Carros Kia, BYD y más que han tenido que bajar hasta $50 millones sus precios tras llegada de Tesla

El mercado de carros eléctricos en Colombia atraviesa su mejor momento en la historia del país, aunque tras la llegada de Tesla hay modelos de fabricantes como Kia, BYD y Jeep que han registrado reducciones de hasta 50 millones de pesos en los últimos meses, en un contexto marcado el 'boom' del Model Y, que se posicionó como el auto más vendido en el mes de marzo.

Este movimiento ocurre en paralelo a un crecimiento acelerado del mercado automotor, que en marzo de 2026 superó las 28.000 unidades matriculadas, según cifras de Fenalco y ANDI, y en el que los vehículos eléctricos ganaron protagonismo.



¿Cuáles carros han bajado de precio en Colombia tras la llegada de Tesla?

Tesla revolcó el mercado y ahora diversos modelos eléctricos han registrado caídas en sus precios en lapsos cortos de tiempo, especialmente entre finales de 2025 y el primer trimestre de 2026.

Entre los casos más marcados se encuentran:



Kia EV3: reducción cercana a 40 millones de pesos, pasando de unos $160 millones a cerca de $119 millones

reducción cercana a 40 millones de pesos, pasando de unos $160 millones a cerca de $119 millones Jeep Avenger : caída de aproximadamente 32 millones de pesos en meses

: caída de aproximadamente 32 millones de pesos en meses BYD Tang : reducción de cerca de 50 millones de pesos en menos de un año

: reducción de cerca de 50 millones de pesos en menos de un año Kia EV9: ajuste de alrededor de 30 millones de pesos en semanas recientes

A estos casos se suman otros modelos de segmentos superiores, como el Porsche Taycan y el BMW iX1, que también han registrado reducciones en sus valores.

Jeep Avenger es el vehículo de entrada de la marca. Foto: Blu Radio

¿Por qué están bajando los precios de los carros eléctricos?

Uno de los factores que pudieron haber cambiado el mercado es la entrada de Tesla a Colombia, que llegó con una estrategia de precios competitivos en modelos como el Tesla Model Y y el Tesla Model 3.



Estos vehículos se ubican en rangos similares a los de SUVs y sedanes de combustión o híbridos en segmentos medios y altos, lo que ha generado ajustes en marcas que compiten en esos niveles de precio.

El impacto se concentra principalmente en el rango entre los 150 y 300 millones de pesos, donde varias marcas coinciden en oferta.

El ajuste de precios ocurre en medio de un aumento en la demanda. En marzo, los vehículos eléctricos crecieron un 267 % frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con Fenalco y ANDI.

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En ese mismo periodo, Tesla logró posicionarse como la tercera marca más vendida del país, con más de 2.400 unidades, impulsada por la entrega masiva de pedidos acumulados.

Además, el Tesla Model Y se convirtió en el carro más vendido del mes, siendo el primer vehículo eléctrico en alcanzar esa posición en Colombia.

Tesla Model Y superó a Duster y K3 Foto: Tesla Press

¿Qué marcas de carros no han bajado precios?

El comportamiento no es homogéneo en todo el mercado. Algunas marcas han mantenido sus precios sin cambios durante el mismo periodo.

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Fabricantes como Volvo y Mercedes-Benz no han registrado variaciones relevantes en sus portafolios eléctricos, según el seguimiento de precios.

Esto muestra que el ajuste se concentra en ciertos segmentos y modelos específicos, especialmente aquellos que compiten directamente con la oferta de Tesla.

En cualquier caso, el ingreso de nuevos actores, junto con el crecimiento del mercado, ha generado movimientos en los precios de distintos modelos, especialmente en segmentos donde convergen varias marcas con características similares.