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Blu Radio  / Motor  / Carros Kia, BYD y más que han tenido que bajar hasta $50 millones sus precios tras llegada de Tesla

Carros Kia, BYD y más que han tenido que bajar hasta $50 millones sus precios tras llegada de Tesla

A tan solo 4 meses de su llegada, Tesla ya tiene el carro más vendido y sacudió el mercado con su estrategia de agresivos precios.

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