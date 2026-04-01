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Blu Radio  / Motor  / Ni Kia ni Renault: por primera vez, un eléctrico fue el carro más vendido en marzo en Colombia

Ni Kia ni Renault: por primera vez, un eléctrico fue el carro más vendido en marzo en Colombia

De acuerdo con datos del RUNT, el Tesla Model Y matriculó casi 2.000 carros durante el recién finalizado mes.

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