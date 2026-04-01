Ni Kia ni Renault: por primera vez, un eléctrico fue el carro más vendido en marzo en Colombia

Por primera vez en el mercado colombiano, un carro eléctrico encabezó el listado de los autos más vendidos en un mes a nivel general. El Tesla Model Y se ubicó en el primer lugar en marzo de 2026, superando a modelos tradicionales de combustión de marcas como Kia, Renault y Mazda, que son las 3 marcas que lideran las ventas del sector.

El resultado hace parte del informe de la alianza entre Fenalco y ANDI, que evidenció cómo desde la llegada de Tesla el mercado se sacudió y empezó a reconfigurarse. A tan solo meses de su llegada, ya logró el carro más vendido en un mes.



¿Cuál fue el carro más vendido en marzo?

El liderazgo lo obtuvo el Tesla Model Y, con 1.791 unidades registradas. Es la primera vez que un modelo completamente eléctrico encabeza el ranking mensual en Colombia.

Detrás se ubicaron modelos de combustión y otras tecnologías, como la Renault Duster, el Kia K3 y el Kia Picanto, que están detrás del SUV de entrada de la marca de Elon Musk.

Tesla Model Y superó a Duster y K3 Foto: Tesla Press

¿Cuántos carros se vendieron en marzo en Colombia?

De acuerdo con datos del RUNT, durante marzo de 2026 se matricularon 28.142 vehículos nuevos en el país, lo que representa un crecimiento del 53,4 % frente al mismo mes de 2025.



Según el reporte, este desempeño convierte a marzo en el mejor mes del año para el sector. En el acumulado del primer trimestre, el mercado alcanzó 73.659 unidades, con una variación positiva del 47,8 %.



Los carros más vendidos en marzo de 2026

Con base en el informe, estos fueron los modelos con mayor número de matrículas durante el mes:



Tesla Model Y: 1.791 unidades Renault Duster: 1.007 unidades Kia K3: 976 unidades Foton BJ: 918 unidades Kia Picanto: 887 unidades Mazda CX-30: 871 unidades Tesla Model 3: 665 unidades BYD Yuan Up: 616 unidades Mazda 2: 576 unidades Toyota Land Cruiser: 542 unidades

Además de tener el Model Y en primer lugar, la otra opción de Tesla (Model 3) también está dentro del top 10 en Colombia.

Tesla Model 3 en Colombia Foto: Blu Radio

¿Cómo se comportaron las marcas en el mercado?

A nivel de fabricantes, Kia lideró el mercado con 4.031 unidades matriculadas, seguida por Renault con 2.799.

El tercer lugar lo ocupó Tesla, que alcanzó 2.458 registros, consolidando su presencia en el país. El top cinco lo completaron Mazda y Chevrolet.

Publicidad

Según el informe, estas marcas representaron el 47,3 % del total del mercado en marzo.

El Kia K3 viene en versiones sedán y hatchback Foto: Kia Press

¿Qué pasa con los vehículos eléctricos e híbridos?

El informe también resalta el crecimiento de las tecnologías electrificadas. En marzo, los vehículos eléctricos alcanzaron 5.083 unidades, lo que representa un aumento del 267 % frente al mismo mes del año anterior.

Por su parte, los híbridos registraron 7.631 unidades, con un crecimiento del 72,3 %.

Publicidad

En el acumulado entre enero y marzo:



Vehículos eléctricos: 9.349 unidades (+171,3 %)

Vehículos híbridos: 19.762 unidades (+72,4 %)

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

Estos resultados reflejan una mayor participación de estas tecnologías dentro del mercado nacional.

El comportamiento por ciudades también mostró incrementos importantes. Bogotá lideró el crecimiento con un aumento del 121 %, seguida por Medellín (Valle de Aburrá) y Cartagena.

También se destacaron Tunja y La Paz (Cesar), con variaciones cercanas al 66 %.