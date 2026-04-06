Debuta carro eléctrico con hasta 730 km de autonomía, por 120 millones y que desafía a Tesla y BYD

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El gigante alemán Volkswagen presentó su nuevo crossover eléctrico de gran tamaño, el Volkswagen ID. Unyx 08, un modelo que llega con una autonomía de hasta 730 kilómetros, y que fue lanzado en China como una apuesta estratégica de la marca en el segmento de carros eléctricos, donde competirá directamente con fabricantes como Tesla y BYD.
El ID. Unyx 08 es un SUV de gran tamaño que supera los cinco metros de longitud y cuenta con una distancia entre ejes de más de tres metros, lo que lo ubica dentro de un segmento de alta capacidad y enfoque familiar.
El Unyx 08 se comercializará de momento en China, sin haber confirmado aún su llegada a otros mercados internacionales como Europa o Latinoamérica. Tendrá un precio de entre 34.760 a 43.450 dólares, lo que en pesos colombianos significa entre 124 y 156 millones.
Entre sus principales características técnicas se destacan:
El modelo también cuenta con versiones de tracción trasera con menor potencia, orientadas a ampliar la oferta dentro del portafolio.
Uno de los elementos centrales del nuevo modelo es su sistema avanzado de asistencia a la conducción (ADAS), desarrollado en conjunto con Xpeng.
Este sistema integra:
Según la información técnica, el sistema permite funciones como conducción asistida en ciudad y carretera (Navigate on Autopilot), además de otras asistencias automatizadas.
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El diseño del vehículo se aparta de las líneas tradicionales de la marca, con un frontal cerrado y luces LED divididas con efectos animados.
En el interior, el modelo incorpora una configuración digital con doble pantalla de 15 pulgadas, además de un sistema multimedia impulsado por un chip de alto rendimiento.
Entre los elementos destacados del habitáculo se encuentran:
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El sistema también incluye un asistente de voz con funciones offline, orientado a mejorar la interacción con el conductor.
El Volkswagen ID. Unyx 08 es el primer modelo desarrollado en conjunto entre Volkswagen y Xpeng, en el marco de una estrategia para fortalecer la presencia de la marca en el mercado chino de vehículos eléctricos.
La producción del modelo inició en una planta ubicada en Anhui, China, y su presentación oficial está prevista para finales de abril en el Salón del Automóvil de Pekín, según reportan medios especializados de ese país.