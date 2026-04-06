Debuta carro eléctrico con hasta 730 km de autonomía, por 120 millones y que desafía a Tesla y BYD

El gigante alemán Volkswagen presentó su nuevo crossover eléctrico de gran tamaño, el Volkswagen ID. Unyx 08, un modelo que llega con una autonomía de hasta 730 kilómetros, y que fue lanzado en China como una apuesta estratégica de la marca en el segmento de carros eléctricos, donde competirá directamente con fabricantes como Tesla y BYD.

El ID. Unyx 08 es un SUV de gran tamaño que supera los cinco metros de longitud y cuenta con una distancia entre ejes de más de tres metros, lo que lo ubica dentro de un segmento de alta capacidad y enfoque familiar.

El Unyx 08 se comercializará de momento en China, sin haber confirmado aún su llegada a otros mercados internacionales como Europa o Latinoamérica. Tendrá un precio de entre 34.760 a 43.450 dólares, lo que en pesos colombianos significa entre 124 y 156 millones.

Volkswagen ID. Unyx 08 Foto.Volkswagen

Características del nuevo Volkswagen ID. Unyx 08

Entre sus principales características técnicas se destacan:



Autonomía de hasta 730 km (ciclo CLTC)

Potencia de hasta 496 caballos en versiones de tracción total

Baterías de hasta 95 kWh desarrolladas por CATL

Carga rápida que permite recuperar 150 km en cinco minutos

El modelo también cuenta con versiones de tracción trasera con menor potencia, orientadas a ampliar la oferta dentro del portafolio.



Volkswagen ID. Unyx 08 Foto: Volkswagen

¿Qué tecnología incorpora en conducción y seguridad?

Uno de los elementos centrales del nuevo modelo es su sistema avanzado de asistencia a la conducción (ADAS), desarrollado en conjunto con Xpeng.

Este sistema integra:



11 cámaras

3 radares de onda milimétrica

12 sensores ultrasónicos

Un chip con capacidad de procesamiento de hasta 1.500 TOPS

Según la información técnica, el sistema permite funciones como conducción asistida en ciudad y carretera (Navigate on Autopilot), además de otras asistencias automatizadas.

Volkswagen ID. Unyx 08 Foto: Volkswagen

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¿Cómo es el diseño y el interior del ID. Unyx 08?

El diseño del vehículo se aparta de las líneas tradicionales de la marca, con un frontal cerrado y luces LED divididas con efectos animados.

En el interior, el modelo incorpora una configuración digital con doble pantalla de 15 pulgadas, además de un sistema multimedia impulsado por un chip de alto rendimiento.

Entre los elementos destacados del habitáculo se encuentran:



Asientos con ajuste eléctrico, calefacción, ventilación y masaje

Sistema de sonido con 20 altavoces

Refrigerador integrado

Amplio espacio de carga, que puede superar los 1.800 litros

Volkswagen ID. Unyx 08 Foto: Volkswagen

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El sistema también incluye un asistente de voz con funciones offline, orientado a mejorar la interacción con el conductor.

El Volkswagen ID. Unyx 08 es el primer modelo desarrollado en conjunto entre Volkswagen y Xpeng, en el marco de una estrategia para fortalecer la presencia de la marca en el mercado chino de vehículos eléctricos.

La producción del modelo inició en una planta ubicada en Anhui, China, y su presentación oficial está prevista para finales de abril en el Salón del Automóvil de Pekín, según reportan medios especializados de ese país.