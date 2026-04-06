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Blu Radio  / Motor  / Debuta carro eléctrico con hasta 730 km de autonomía, por 120 millones y que desafía a Tesla y BYD

Debuta carro eléctrico con hasta 730 km de autonomía, por 120 millones y que desafía a Tesla y BYD

El Volkswagen ID. Unyx 08 se comercializará de momento en China, sin haber confirmado aún su llegada a otros mercados internacionales como Europa o Latinoamérica.

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