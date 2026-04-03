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Blu Radio  / Motor  / ¿Cómo Tesla logró vender más de 2.000 carros en un solo mes? Tiene al más vendido y top 3 en marcas

¿Cómo Tesla logró vender más de 2.000 carros en un solo mes? Tiene al más vendido y top 3 en marcas

De acuerdo con cifras de la alianza entre Fenalco y ANDI, la compañía alcanzó 2.458 matrículas en marzo en Colombia.

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