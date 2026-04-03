¿Cómo Tesla logró vender más de 2.000 carros en un solo mes? Tiene al más vendido y top 3 en marcas

El desempeño de Tesla en marzo de 2026 marcó un punto atípico en el mercado automotor colombiano, pues la marca no solo superó las 2.000 unidades vendidas en un solo mes, sino que además logró ubicar al Tesla Model Y como el carro más vendido del país.

De acuerdo con cifras de la alianza entre Fenalco y ANDI, la compañía alcanzó 2.458 matrículas en marzo, lo que la posicionó como la tercera marca con más ventas en Colombia durante ese periodo, por detrás de Kia y Renault.

Tesla Foto: AFP

¿Qué explica el salto de Tesla en ventas?

El resultado responde a una combinación de factores que coincidieron en el mismo momento del mercado:



Entregas acumuladas tras meses de reservas

Tesla inició operaciones en Colombia a finales de 2025 bajo un modelo de reservas directas. Durante varios meses, clientes interesados realizaron pedidos del Model Y y del Tesla Model 3. En marzo se concretó la entrega masiva de estos vehículos, lo que se tradujo en un volumen inusual de matrículas en un solo mes. Este fenómeno explica gran parte del salto en ventas registrado.

Precios competitivos dentro del mercado

Otro de los factores señalados es la estrategia comercial de la marca. En Colombia, los modelos de Tesla han ingresado con precios que compiten directamente con vehículos de segmentos similares, incluidos modelos híbridos y de combustión. El Model Y, por ejemplo, se ofrece desde un rango cercano a los 120 millones de pesos, con beneficios tributarios como IVA reducido para vehículos eléctricos, lo que incide en su posicionamiento frente a otros competidores.

Crecimiento del mercado automotor y de los eléctricos

El contexto del mercado también fue determinante. En marzo, el sector automotor creció más del 50 %, con más de 28.000 vehículos matriculados, en lo que se convirtió en el mejor mes del año. Dentro de ese crecimiento, los vehículos eléctricos registraron un aumento del 267 %, impulsados por incentivos como: Beneficios tributarios, ahorro en costos de combustible, y exenciones de restricciones de movilidad en algunas ciudades. El Tesla Model Y concentró parte importante de esta demanda.

Tesla Model Y es el carro más vendido en el mundo Foto: Tesla Press

¿Qué papel jugó el Model Y en este resultado?

El modelo no solo lideró las ventas en marzo, sino que también se convirtió en el primer vehículo eléctrico en ocupar el primer lugar en Colombia.



Su posicionamiento responde, entre otros factores, a su reconocimiento global como uno de los SUV eléctricos más vendidos en el mundo, además de características tecnológicas como sistemas de asistencia a la conducción y actualizaciones remotas.

En un mercado donde los SUV tienen alta demanda, este tipo de vehículo encontró una rápida aceptación.



¿Cómo influyó el modelo de negocio de Tesla?

A diferencia de otras marcas, Tesla opera bajo un esquema de venta directa, sin intermediarios tradicionales. La compañía ha instalado puntos de exhibición en ciudades como Bogotá y Medellín.

Este modelo reduce costos operativos y se complementa con una estrategia de posicionamiento basada en redes sociales y visibilidad de marca, asociada a su fundador, Elon Musk.

Precios Model Y Tesla Colombia

Publicidad

¿Cómo quedó el ranking de marcas en marzo?

El resultado de marzo dejó un cambio relevante en el top del mercado automotor colombiano, según datos del RUNT:



Kia: 4.031 unidades Renault: 2.799 unidades Tesla: 2.458 unidades

Este desempeño ubicó a Tesla por encima de marcas tradicionales como Mazda y Toyota en el periodo analizado.