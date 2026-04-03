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Blu Radio  / Motor  / Carros híbridos Peugeot, Fiat, Jeep y más en este listado, en riesgo de incendio: 700.000 en total

Carros híbridos Peugeot, Fiat, Jeep y más en este listado, en riesgo de incendio: 700.000 en total

Solamente en Francia, la cifra supera los 200.000 vehículos fabricados entre 2023 y 2026.

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