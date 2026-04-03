Carros híbridos Peugeot, Fiat, Jeep y más en este listado, en riesgo de incendio: 700.000 en total

Ninguna marca de carros se salva de los llamados a revisión y retiros del mercado ni siendo Toyota o Subaru (que son consideradas las más confiables). Ahora el turno le tocó al grupo automotor Stellantis.

El gigante ítalo-franco-estadounidense activó una campaña global de revisión que involucra cerca de 700.000 carros híbridos, tras detectar un posible riesgo de incendio en varios modelos comercializados bajo distintas marcas.

La alerta fue divulgada por la autoridad alemana KBA, que detalló el alcance del problema y los vehículos implicados en diferentes mercados.

Stellantis tiene varias marcas italianas de carros Foto: AFP

¿Qué marcas y modelos están afectados?

La medida incluye modelos de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo y Jeep.



Según el reporte, los principales vehículos involucrados son:



Peugeot 208 y 2008 : cerca de 295.000 unidades

: cerca de 295.000 unidades Citroën C3, C4 y C3 Aircross: alrededor de 126.000 unidades

Fiat Grande Panda: unas 124.000 unidades

Alfa Romeo Junior: cerca de 44.000 unidades

Jeep Avenger: aproximadamente 88.000 unidades

Estos modelos corresponden en su mayoría a vehículos compactos con sistemas híbridos ligeros.

Citroën C3 Foto: Stellantis Press

¿Cuál es el problema técnico que genera el riesgo?

De acuerdo con Stellantis, el inconveniente no está directamente en el sistema híbrido, sino en la disposición de algunos componentes dentro del vehículo.

El fallo se presenta cuando, en condiciones de alta humedad, puede generarse contacto entre el conducto del filtro de partículas de gasolina y la cubierta protectora del borne del motor de arranque. Esta situación podría producir una chispa y, en algunos casos, un incendio.

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La compañía explicó que este problema está relacionado con la ubicación de los elementos en vehículos híbridos pequeños, donde el motor térmico y el eléctrico están más próximos entre sí.

El grupo automotor precisó que esta situación no afecta al sistema híbrido de nueva generación de 48 voltios ni al motor 1.2 turbo que lo acompaña, el cual es considerado el sucesor de la familia PureTech.

Este punto fue aclarado por la compañía para diferenciar el problema actual de otros antecedentes técnicos que han involucrado a motores de generaciones anteriores dentro del grupo.



¿Cuántos incidentes se han reportado?

Según la información entregada por el fabricante, se han registrado 36 incidentes en todo el mundo relacionados con este problema.

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Dentro de esos casos, al menos 12 correspondieron a inicios de incendio, lo que llevó a la decisión de iniciar una campaña preventiva a gran escala.

En mercados como Alemania, más de 50.000 unidades están incluidas en la revisión, mientras que en Francia la cifra supera los 200.000 vehículos fabricados entre 2023 y 2026. En Colombia, las autoridades todavía no han reportado si hay carros que hagan parte también de este llamado.



¿Cómo se soluciona el problema?

La corrección consiste en una intervención técnica en talleres autorizados, que implica la instalación de una cubierta protectora de mayor tamaño.

Según indicó Stellantis, este procedimiento toma aproximadamente 30 minutos por vehículo.

Esta campaña se suma a otros procesos técnicos recientes dentro del grupo, incluyendo revisiones relacionadas con motores como el afamado PureTech y componentes de seguridad, como los airbags Takata que han afectado a casi que todos los fabricantes de carros.

En este caso, la compañía ha reiterado que el problema detectado corresponde a un aspecto específico de diseño y ubicación de piezas, y no a una falla estructural del sistema híbrido.