A Toyota no le bastan los carros y ahora quiere desafiar a Honda, Yamaha y más con esta moto

Un nuevo desarrollo técnico de Toyota deja ver que la compañía está explorando su entrada en el segmento de motocicletas con una propuesta basada en hidrógeno. Se trata de un scooter impulsado por celda de combustible, una tecnología que la marca ha impulsado durante años en el sector automotor.

La información sobre este proyecto fue detallada por Australian Motorcycle News (AMCN), que tuvo acceso a una patente en la que se describen las soluciones técnicas planteadas por el fabricante japonés para este vehículo de dos ruedas.

Moto scooter Toyota Foto: AMCN

¿Qué propone Toyota con esta moto de hidrógeno?

El documento no corresponde a un lanzamiento comercial, sino a un registro que muestra cómo Toyota está adaptando su tecnología de hidrógeno a formatos más compactos. En este caso, el scooter funcionaría mediante una celda de combustible que transforma el hidrógeno en electricidad para mover el motor.

Uno de los aspectos centrales del diseño es el sistema de abastecimiento. A diferencia de otros desarrollos, la patente plantea el uso de cartuchos reemplazables, evitando la necesidad de recargar el tanque con gas a alta presión. El procedimiento consistiría en retirar el cilindro vacío y sustituirlo por uno lleno en estaciones habilitadas.



De acuerdo con AMCN, el diseño presenta similitudes con prototipos previos de Suzuki, particularmente con modelos experimentales de la línea Burgman que han sido utilizados para probar tecnologías de hidrógeno.

Estas coincidencias se dan en un contexto de colaboración entre fabricantes japoneses. Toyota y Suzuki hacen parte del proyecto HYSE, una iniciativa que busca desarrollar soluciones para motores pequeños impulsados por este combustible.

Suzuki Burgman Foto: Suzuki

¿Cómo se integran los tanques en la motocicleta?

El diseño técnico también aborda la ubicación del tanque de hidrógeno, que en este tipo de vehículos suele instalarse en la parte central para mantener el equilibrio. Esta posición complica el acceso, especialmente si se busca implementar un sistema de intercambio rápido.

Publicidad

Para resolverlo, la patente incluye dos mecanismos:



Un soporte articulado que permite girar el cartucho hacia el costado para retirarlo.

Un sistema con brazos que desplazan el cilindro lateralmente sin modificar su orientación.

Ambas soluciones buscan facilitar el acceso sin alterar la estabilidad de la motocicleta.



¿Por qué Toyota explora el hidrógeno en motos?

La iniciativa se enmarca en la estrategia global de Toyota en torno al hidrógeno como alternativa energética. Hasta ahora, la compañía ha centrado sus esfuerzos en automóviles, pero esta patente muestra que también analiza su aplicación en vehículos de dos ruedas.

El uso de cartuchos intercambiables responde, además, a la necesidad de garantizar la pureza del hidrógeno utilizado en las celdas de combustible. Este tipo de sistemas requiere un combustible limpio para evitar fallos en su funcionamiento, y el uso de cilindros prellenados permite un mayor control en ese proceso.

Según lo publicado por AMCN, no hay confirmación sobre fechas de producción o lanzamiento.