Jim Farley, CEO de Ford, ansioso por revelar el carro eléctrico más barato de toda su historia

Un adelanto inesperado dejó al descubierto uno de los proyectos que hoy concentra la atención dentro de la estrategia eléctrica de Ford después de que su propio CEO, Jim Farley, mostrara por primera vez parte de un vehículo que, según lo planteado por la marca, apunta a convertirse en el eléctrico más económico que haya desarrollado.

El modelo, aún sin nombre confirmado, corresponde a una camioneta compacta que forma parte de una nueva generación de vehículos diseñados bajo una plataforma enfocada en reducir costos y simplificar la producción. Aunque los detalles técnicos siguen siendo limitados, el hecho de que existan prototipos funcionales evidencia el avance del programa dentro de la compañía.

Jim Farley habla sobre camionetas chinas Foto: AFP

¿Qué se sabe del nuevo carro eléctrico barato de Ford?

Las imágenes divulgadas por Farley dejan ver parcialmente la carrocería de una pick-up de proporciones contenidas, distinta a modelos como la F-150 Lightning. El desarrollo está ligado a una arquitectura completamente nueva que, según la empresa, fue concebida específicamente para vehículos accesibles.

Este enfoque incluye cambios estructurales en la fabricación. De acuerdo con lo expuesto por el equipo de producto durante la presentación interna, el vehículo incorpora:



Menos componentes físicos frente a modelos actuales

Reducción en el número de fijaciones

Menor cantidad de estaciones de ensamblaje

Estos ajustes hacen parte de una estrategia orientada a disminuir los costos de producción desde la base del diseño.



Ford F-150 es una de las más populares en toda la historia de la marca. Foto. Ford Media

¿Cuál sería el precio de este modelo?

Uno de los datos que ha trascendido es su posible precio de entrada, que rondaría los 30.000 dólares, cifra que lo ubicaría por debajo de la mayoría de vehículos eléctricos actuales del portafolio de Ford.

El proyecto responde a una reconfiguración en la estrategia de electrificación de la marca, que ahora prioriza modelos más pequeños y asequibles, en lugar de concentrarse exclusivamente en vehículos de mayor tamaño.

Publicidad

La compañía ha venido ajustando su hoja de ruta en movilidad eléctrica, especialmente en el mercado estadounidense. Parte de ese replanteamiento incluye el desarrollo de productos que puedan llegar a un público más amplio.

En ese contexto, esta nueva pick-up no está pensada como un vehículo de trabajo pesado, sino como una alternativa para uso diario, con enfoque urbano y práctico. La propuesta apunta a combinar dimensiones compactas con tecnología eléctrica y menores costos operativos.

Ford es una de las marcas más populares en este lado del mundo. Foto: AFP

¿Qué dijo Jim Farley sobre el lanzamiento?

El propio CEO de Ford se refirió al proyecto en una publicación reciente, donde expresó su expectativa frente a su presentación oficial. “No puedo esperar para mostrárselo al mundo”, escribió, en el marco de una jornada interna de producto de la compañía.

Publicidad

En esa misma instancia, también se destacó el trabajo del equipo liderado por Doug Field, responsable del desarrollo de vehículos eléctricos en la marca, quien presentó los avances del programa.

Por ahora, Ford no ha confirmado una fecha de lanzamiento ni especificaciones completas del modelo. Sin embargo, la exposición de prototipos y las declaraciones del equipo directivo indican que el proyecto se encuentra en una fase avanzada.

Algunas versiones apuntan a que este vehículo podría retomar nombres históricos dentro de la marca, aunque ese aspecto no ha sido oficializado.