Ni la Duster ni la Corolla Cross: este carro fue el rey en ventas en abril de 2026 en Colombia

El mercado automotor en Colombia mantuvo su tendencia de crecimiento durante abril de 2026, con un total de 26.787 vehículos nuevos matriculados, según datos del RUNT y el informe conjunto de la Alianza Fenalco-ANDI, lo que representó un incremento del 54 % frente al mismo mes de 2025, en medio de una recuperación sostenida del sector.

Dentro de ese comportamiento, hubo un cambio clave en el liderazgo por modelos: ni la Renault Duster ni la Toyota Corolla Cross encabezaron el ranking. El carro más vendido, por segundo mes seguido, fue el Tesla Model Y, que alcanzó 2.264 matrículas y se ubicó en el primer lugar del listado por líneas

De acuerdo con el informe, el Tesla Model Y lideró con más del doble de matrículas el mercado por modelo, superando a competidores tradicionales del segmento SUV y a vehículos de combustión e híbridos.

Tesla Model Y superó a Duster y K3 Foto: Tesla Press

Detrás de este modelo se ubicaron:



Renault Duster: 1.065 unidades

Kia K3: 919 unidades

Mazda CX-30: 768 unidades

Mazda 2: 675 unidades

Estas cinco referencias concentraron el 21,2 % del total de matrículas del mes, evidenciando una alta concentración en pocos modelos.



¿Cómo se comportó el mercado automotor en abril?

El reporte señala que el crecimiento no solo se dio en volumen total, sino también en todos los segmentos del mercado. Según la Alianza Fenalco-ANDI, el comportamiento refleja una recuperación generalizada en la industria.



En el acumulado entre enero y abril de 2026, el país alcanzó 100.446 vehículos matriculados, lo que representa un aumento del 49,3% frente al mismo periodo del año anterior.

Por marcas, el liderazgo mensual lo mantuvo Kia con 3.296 unidades, seguido por Renault (2.819) y Tesla (2.639). Estas cifras consolidan una participación conjunta relevante dentro del mercado nacional.

Kia está compitiendo para volverse la marca de carros más vendida en Colombia. Foto: AFP

Top 20 carros más vendidos en Colombia – abril de 2026

Con base en la información del ranking por líneas, este fue el listado completo de los 20 modelos más matriculados en el país durante abril:



Tesla Model Y – 2.264 Renault Duster – 1.065 Kia K3 – 919 Mazda CX-30 – 768 Mazda 2 – 675 Kia Sportage – 651 Chevrolet Onix – 577 Toyota Corolla Cross – 537 BYD Yuan Up – 534 Suzuki Swift – 432 Toyota Land Cruiser – 427 Foton BJ – 407 Hyundai Kona – 387 Tesla Model 3 – 371 Renault Kardian – 364 Renault Logan – 361 Ford Territory – 348 Suzuki Fronx – 320 Chevrolet Captiva – 319 Ford Ranger – 317

¿Qué está impulsando el crecimiento del sector?

El informe también destaca el avance de las tecnologías electrificadas dentro del mercado colombiano. En abril, los vehículos eléctricos registraron 5.192 unidades, con un crecimiento del 304% frente al mismo mes de 2025.

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En el caso de los híbridos, se matricularon 7.467 unidades, lo que representa un incremento del 76%. En el acumulado del año, estas tecnologías suman 27.238 registros.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

Por ciudades, Bogotá lideró el crecimiento con un aumento del 108% en matrículas, seguida por Medellín y Armenia, con incrementos del 76% y 68%, respectivamente.

Lo que es claro es que estamos viendo un liderazgo del Tesla Model Y que marca una diferencia frente a meses anteriores dominados por SUV de combustión/híbridas, todo gracias a la estrategia de la marca de Elon Musk para irrumpir en el mercado colombiano y que tienen a esta SUV como el más vendido en el acumulado anual. En otras palabras, dio resultado.