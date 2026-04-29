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Estos son los carros más seguros en Colombia 2026, según Premios Vía: Mazda, Ford, VW y más

En esta edición, carros de marcas como Mazda, Ford, Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Renault y Volvo quedaron entre los destacados.

Mazda3
Mazda3
Foto: Mazda Press
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Los carros más seguros en Colombia 2026 fueron revelados en una nueva edición de los Premios Vía, reconocimiento del sector automotor que evalúa variables como seguridad activa y pasiva, asistencias a la conducción y costos de reparación.

En esta edición, modelos de marcas como Mazda, Ford, Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Renault y Volvo quedaron entre los destacados.

La premiación, que completó doce ediciones, también reconoció desempeño en posventa y sostenibilidad, pero uno de los focos estuvo en identificar cuáles vehículos ofrecen mayores estándares de protección en distintas categorías del mercado colombiano, tomando como base versiones de entrada comercializadas en el país.

Accidente de tránsito - siniestro vial
La tecnología de los carros hoy en día buscan evitar aun más los accidentes de tránsito
Foto: AFP

¿Cuáles fueron los carros más seguros en Colombia, según Premios Vía 2026?

Dentro del reconocimiento a mejor equipamiento en seguridad, los premios se dividieron por segmentos y rangos de precio. De acuerdo con los organizadores, se evaluaron tecnologías de seguridad activa, pasiva y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Estos fueron los modelos ganadores en seguridad:

Automóviles

  • Hasta $78 millones: Chevrolet Onix
  • De $78 a $94 millones: Volkswagen Virtus
  • Más de $94 millones: Mazda 3

Pick-ups

  • Hasta $215 millones: Nissan Frontier
  • Más de $215 millones: Ford Ranger

Utilitarios (SUV)

  • Hasta $110 millones: Volkswagen T-Cross
  • De $110 a $150 millones: Renault Arkana
  • De $150 a $200 millones: Mazda CX-50
  • Más de $200 millones: Volvo EX30

Los resultados, según Premios Vía, corresponden al análisis de los modelos comercializados y precios vigentes entre enero y diciembre de 2025.

Volvo EX30
Volvo EX30 se lanzó en 2023
Foto: Volvo Press

¿Qué evaluaron para escoger los carros más seguros?

Uno de los criterios centrales fue el equipamiento de seguridad disponible desde las versiones base, una metodología que, según los organizadores, busca hacer comparaciones homogéneas entre competidores.

Entre los aspectos revisados estuvieron:

  • Frenado autónomo de emergencia.
  • Asistencias avanzadas de conducción (ADAS).
  • Bolsas de aire y estructuras de protección.
  • Sistemas electrónicos de estabilidad y ayudas de control.
  • Tecnologías de prevención y mitigación de impactos.

Además del componente de seguridad, Cesvi aportó el análisis de costos de reparación mediante una canasta básica de repuestos, variable tradicional en estos premios.

Euro NCAP
Euro NCAP
Foto: Euro NCAP

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¿Qué marcas se destacaron en los Premios Vía 2026?

Más allá de los modelos premiados en seguridad, la edición de este año dejó como protagonistas a Mazda y Renault, que acumularon cinco y tres galardones, respectivamente.

También tuvieron presencia marcas como Ford, Volkswagen, Chevrolet, Volvo, Toyota y BYD.

En movilidad sostenible, el reconocimiento fue para BYD Auto Colombia, mientras que Mazda recibió el premio por experiencia de servicio posventa en reparación.

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Los Premios Vía, impulsados por Cesvi y Fasecolda, se han consolidado como una medición seguida por la industria automotriz colombiana por combinar evaluación técnica, costos de uso y desempeño de las marcas.

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