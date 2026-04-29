VW lanza su carro eléctrico más esperado por $100 millones para desafiar a BYD, Renault y más

Volkswagen presentó en España el nuevo ID. Polo, un modelo con el que la marca alemana entra de lleno en el segmento de los eléctricos compactos y con el que busca competir frente a fabricantes como BYD, Renault y otros jugadores que han ganado terreno en movilidad cero emisiones.

El modelo llega con hasta 455 kilómetros de autonomía homologada y un precio de partida cercano a los 24.330 euros en el mercado español, que significarían unos 100 millones de pesos colombianos al cambio, aunque de llegar a nuestro mercado subiría algo más su precio por impuestos, costos de importación, etc.

El lanzamiento también marca un cambio relevante para la histórica familia Polo, con una versión completamente eléctrica desarrollada sobre la plataforma MEB+ y producida en España. Según la compañía, se trata de una apuesta para ampliar su presencia en una categoría cada vez más competida en Europa.

Volkswagen ID. Polo Foto: VW Press

¿Qué ofrece el nuevo Volkswagen ID. Polo?

El nuevo modelo se ubica en el segmento de los hatchbacks eléctricos y mide poco más de cuatro metros de largo, aunque Volkswagen destaca un aprovechamiento interior superior frente a modelos equivalentes de combustión.



Entre los puntos que la marca ha resaltado aparecen:



Hasta 455 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP.

Motor de hasta 211 caballos de potencia en la versión más potente anunciada.

Dos opciones de batería, de 37 y 52 kWh.

Recarga del 10% al 80% en cerca de 24 a 27 minutos, según la configuración.

Volkswagen también confirmó tecnología V2L, que permite alimentar dispositivos externos usando energía almacenada en la batería del vehículo.

Volkswagen ID. Polo Foto: VW Press

La ofensiva del fabricante alemán llega en medio del crecimiento del segmento de eléctricos urbanos, donde modelos como el BYD Dolphin, Renault 5 y nuevas marcas chinas han elevado la presión competitiva.

Por otro lado, los 24.330 euros de entrada ubican al modelo por debajo de otros eléctricos de mayor tamaño y en una franja que Volkswagen busca posicionar como más accesible.

Publicidad

Según la información divulgada por la marca, ese precio corresponde al mercado europeo y todavía no se ha confirmado comercialización para Colombia.

La estrategia, además, apunta a disputar terreno en una categoría donde el costo de entrada se ha vuelto clave para masificar la electrificación.

Paquetes de equipamiento, asistencias a la conducción, iluminación IQ.Light y pantallas de hasta 13 pulgadas forman parte de la propuesta tecnológica con la que la compañía busca reforzar ese posicionamiento.

Publicidad

¿Qué autonomía y tecnología tiene el Volkswagen ID. Polo?

Más allá del precio, la cifra de 455 kilómetros es una de las credenciales con las que el modelo pretende ganar protagonismo.

Volkswagen indicó que la variante de mayor rango usa batería NMC de 52 kWh, mientras la versión base monta batería LFP.

En el apartado tecnológico, incorpora:



Cuadro digital de 10 pulgadas.

Pantalla central de 13 pulgadas.

Sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Frenado con reconocimiento de semáforos.

Conducción de un solo pedal.

La marca también informó que el vehículo será uno de los primeros en adoptar el lenguaje de diseño “Pure Positive”, liderado por Andreas Mindt, jefe de diseño de Volkswagen.

Volkswagen también anticipó que en 2027 llegará una versión GTI eléctrica de esta plataforma, ampliando la familia.