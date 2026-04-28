Fabricante de aspiradoras lanza carro eléctrico superdeportivo: acelera de 0 a 100 en 0.9 segundos

Una compañía reconocida por fabricar aspiradoras inteligentes y electrodomésticos dio un paso inesperado hacia la industria automotriz con la presentación de un superdeportivo eléctrico que promete acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 0,9 segundos, una cifra que lo ubicaría entre los desarrollos más extremos anunciados hasta ahora.

Se trata de Dreame Technology, firma china fundada en 2017, que reveló en Silicon Valley su primer vehículo, el Nebula Next 01 Jet Edition, un modelo que, según la compañía, incorpora tecnologías inspiradas en la industria aeroespacial y sistemas avanzados de conducción inteligente.

Nebula Next 01 Jet Edition Foto: Dreame

¿Cómo es el Nebula Next 01 Jet Edition?

La presentación se hizo durante el evento global “Dreame Next”, donde la compañía formalizó su entrada al sector automotor.

El rasgo que más llamó la atención fue su sistema dual de propulsores sólidos, descrito por la empresa como un conjunto de impulsores tipo cohete integrado al vehículo, con el que asegura alcanzar los 100 km/h en menos de un segundo.



Según personal técnico citado por el medio chino Autohome, el sistema tendría una respuesta de 150 milisegundos y un empuje máximo de 100 kilonewtons.

La firma indicó que esta solución busca adaptar tecnologías aeroespaciales a un uso civil dentro del segmento de alto desempeño.

Dreame informó que el modelo incorpora una batería de estado sólido basada en sulfuro, con densidad energética superior a 450 Wh/kg.

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De acuerdo con la compañía, esa configuración permitiría una autonomía superior a 550 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC.

La empresa señaló que esta tecnología se encuentra en preparación para producción masiva y forma parte de su apuesta por nuevas soluciones de electrificación.

Nebula Next 01 Jet Edition Foto: Dreame

¿Qué tecnologías incorpora el Nebula Next 01 Jet Edition?

Además del sistema de propulsión, el vehículo integra desarrollos centrados en chasis, automatización y conectividad.

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Sistemas destacados anunciados por Dreame:



Arquitectura steer-by-wire sin conexión mecánica convencional de dirección.

Control cooperativo con 14 grados de libertad.

Sistema LiDAR DHX1 con alcance de hasta 600 metros.

Arquitectura de conducción inteligente basada en modelos VLA.

Cabina conectada con integración para dispositivos inteligentes del hogar.

Según la empresa, el sistema de chasis permitiría maniobras como giros sobre eje, control en caso de reventón de neumáticos y estacionamientos laterales.

La aceleración anunciada de 0 a 100 km/h en 0,9 segundos ubicaría al modelo en un nivel inusual incluso para vehículos de altas prestaciones.

Nebula Next 01 Jet Edition Foto: Dreame

Otro elemento destacado fue la incorporación de tecnologías de conducción autónoma apoyadas en inteligencia artificial.

Según Dreame, el sistema fue probado en escenarios complejos como niebla densa, carreteras montañosas y zonas en construcción.

Durante el lanzamiento participó Sebastian Thrun, profesor de la Universidad de Stanford y referente en conducción autónoma.

En declaraciones difundidas en el evento, Thrun destacó la integración entre inteligencia artificial, tecnología aeroespacial y movilidad como parte del planteamiento presentado por la firma china.

Dreame, conocida hasta ahora por productos como aspiradoras robot y dispositivos para el hogar, se suma así a una tendencia de compañías tecnológicas que exploran el negocio automotor.