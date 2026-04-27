Toyota aprovecha y vende más barato que el Tesla Model 3 su nuevo carro con 710 km de autonomía

Toyota entra con todo en el competido mercado de carros eléctricos con el lanzamiento en China de un nuevo sedán que busca ganar terreno frente a fabricantes como Tesla y marcas de ese país: el bZ7.

Este sedán es un modelo con hasta 710 kilómetros de autonomía homologada en ciclo chino CLTC y que, según reportes desde medios europeos y asiáticos, llega con un precio inicial inferior al del Tesla Model 3 en ese mercado.

Cabe recordar que la marca japonesa tradicionalmente ha estado más de la mano con carros híbridos, pero ahora entra con una propuesta que apunta al segmento de eléctricos de largo alcance, con una estrategia de precio agresiva, como la que Tesla implementó en Colombia y que la tiene entre las más vendidas.

Toyota bZ7 Foto: AFP

¿Qué ofrece el Toyota bZ7 para desafiar a Tesla y BYD?

De acuerdo con información divulgada por medios especializados como Carscoops, el nuevo Toyota bZ7 supera los cinco metros de largo y tiene una distancia entre ejes superior a tres metros, cifras que lo ubican en el segmento de sedanes grandes.



El modelo fue desarrollado por la alianza Toyota con GAC para el mercado chino y, según los reportes, busca posicionarse como uno de los eléctricos insignia de la marca en ese país.

Su configuración mecánica incluye un motor de 282 caballos de potencia y dos opciones de baterías LFP de 71 y 88 kWh. En la versión de mayor capacidad, la autonomía anunciada alcanza 710 kilómetros bajo ciclo CLTC.

Otro de los datos destacados es la carga rápida. Según la información divulgada, el vehículo podría recuperar hasta 300 kilómetros de alcance en 10 minutos en condiciones óptimas.

Toyota bZ7 Foto: Toyota

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¿Cuánto cuesta el nuevo Toyota bZ7 y por qué desafía al Tesla Model 3?

De acuerdo con información divulgada por Carscoops, el Toyota bZ7 tendría un precio inicial equivalente a unos 18.200 euros en China, mientras el Tesla Model 3 ronda los 26.400 euros en ese mercado.

La diferencia ha llamado la atención porque el nuevo modelo japonés entra con una propuesta más grande en dimensiones, orientada a un segmento superior y con una autonomía que supera los 700 kilómetros bajo ciclo CLTC.

Ese posicionamiento se produce en un entorno donde las marcas han intensificado la competencia vía precios, autonomía y equipamiento.

Toyota bZ7 Foto. Toyota

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¿Qué tecnología incorpora el nuevo carro eléctrico de Toyota?

El modelo también apuesta por un paquete tecnológico amplio, tanto en confort como en asistencias de conducción.

Entre los elementos reportados se encuentran:



Pantalla central de 15,6 pulgadas.

central de 15,6 pulgadas. Sistema HarmonyOS desarrollado por Huawei .

. Head-up display para el conductor.

Asientos delanteros con ventilación, calefacción y función masaje.

Sistema avanzado de asistencia apoyado en LiDAR, 15 radares y 11 cámaras.

Toyota bZ7 Foto: Toyota

Según la información divulgada, el vehículo integra un sistema de conducción asistida de última generación orientado a funciones avanzadas en carretera.

El lanzamiento también refuerza el cambio de ritmo de Toyota en electrificación. La compañía, que consolidó su liderazgo global con híbridos, viene ampliando la familia bZ para competir con nuevas marcas enfocadas exclusivamente en eléctricos.

El bZ7 aparece como una de las apuestas más ambiciosas de esa estrategia, especialmente en China, considerado uno de los mercados más disputados del mundo para vehículos de nuevas energías.