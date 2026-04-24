La SUV que vendió 200 unidades en solo 5 horas, promete 422 km de autonomía y desafía a Tesla y BYD

La llegada de una nueva SUV eléctrica al mercado colombiano dejó una cifra que llamó la atención del sector automotor: 200 unidades reservadas en apenas cinco horas durante su primera preventa. El modelo es la Chery E5, una apuesta con más de 400 kilómetros de autonomía anunciada por la marca y que irrumpió en un segmento dominado por referentes como Tesla y BYD.

El comportamiento de la preventa llevó a que, según informó Chery Colombia, las reservas siguieran creciendo durante el primer día hasta alcanzar 700 apartados. Para la compañía, el resultado marca uno de los lanzamientos de mayor respuesta en movilidad eléctrica en el país en los últimos años.

Chery E5 Foto: Chery

¿Qué tiene la Chery E5 que agotó 200 unidades en horas?

La nueva E5 llega como una SUV completamente eléctrica que busca competir en el segmento de utilitarios familiares con una propuesta centrada en autonomía, tamaño y equipamiento.

De acuerdo con datos entregados por la marca, el vehículo ofrece hasta 422 kilómetros de autonomía bajo ciclo NEDC, cifra cercana a los 400 kilómetros reales que la compañía ha usado como referencia para el mercado.



Está equipada con batería tipo LFP, tecnología que ha ganado espacio por su enfoque en durabilidad y seguridad.

En desempeño, Chery reporta que incorpora un motor eléctrico de 208 caballos de potencia y 288 Nm de torque, apuntando a uso urbano y recorridos intermunicipales.

Entre sus principales características se destacan:



Autonomía superior a 400 km

superior a 400 km Baúl de 442 litros

Más de 4,5 metros de longitud

Pantalla panorámica de 15,6 pulgadas

Sistemas avanzados de asistencia a la conducción en versiones superiores

Chery E5 Foto: Chery

Publicidad

¿Por qué este modelo busca desafiar a Tesla y BYD?

El lanzamiento ocurre en un momento de aceleración para los carros eléctricos en Colombia. Cifras de Fenalco y Andi reportaron que los eléctricos crecieron 267 % en marzo frente al mismo mes del año anterior.

En ese mismo mes, el Tesla Model Y se convirtió por primera vez en el carro más vendido del país, mientras Tesla logró entrar al top tres de marcas con mayores matrículas, un hecho que reconfiguró el mercado.

Es en ese escenario donde la E5 entra a competir en un segmento donde también pesan modelos de BYD y otras marcas de nuevas energías.

Tesla Model Y superó a Duster y K3 Foto: Tesla Press

Publicidad

Paola Vivas, directora de mercadeo de Chery en Colombia, afirmó que la respuesta del mercado refleja un “punto de inflexión” para la adopción de movilidad eléctrica en el país, mientras David Huertas, director de la marca, señaló que la propuesta busca ampliar el acceso a este tipo de tecnología.

Otro elemento que incidió fue el contexto internacional de la marca. La preventa coincide con nuevos anuncios del Grupo Chery en electrificación, previstos para el Auto China 2026, donde se anticipan desarrollos en vehículos eléctricos e híbridos.