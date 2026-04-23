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Blu Radio  / Motor  / Marca de carros, presente en Colombia, quiere instalar inodoros accionables por voz en los asientos

Marca de carros, presente en Colombia, quiere instalar inodoros accionables por voz en los asientos

El sistema consiste en un módulo retráctil que permanece oculto bajo el asiento cuando no está en uso.

Patentes de inodoros de Seres
Patentes de inodoros de Seres
Foto: Seres y rrss
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Una patente de la automotriz china Seres, que tiene presencia en Colombia, plantea la integración de un inodoro dentro del vehículo, oculto bajo el asiento del pasajero y activable mediante comandos de voz o controles físicos.

La propuesta apunta a resolver necesidades sanitarias durante viajes largos, según la documentación presentada ante autoridades de propiedad intelectual en China.

La información fue divulgada por la BBC, que tuvo acceso al registro oficial. Hasta ahora, la compañía no ha confirmado su implementación en modelos comerciales ni ha anunciado fechas de lanzamiento.

Seres, marca china de autos
Seres, marca china de autos
Foto: AFP

¿Cómo funcionaría el inodoro dentro del carro?

De acuerdo con la solicitud de patente, el sistema consiste en un módulo retráctil que permanece oculto bajo el asiento cuando no está en uso. Al activarse, el inodoro emerge hacia el habitáculo, permitiendo su utilización sin requerir modificaciones estructurales adicionales en el vehículo.

El diseño incluye varios componentes para su funcionamiento:

  • Sistema de activación por voz o botón físico
  • Ventilación con extractor para expulsar olores al exterior
  • Depósito de residuos con vaciado manual
  • Mecanismo calefactor para secado y tratamiento de desechos

Según los ingenieros citados en la solicitud, el objetivo es “satisfacer necesidades sanitarias en trayectos largos, actividades de camping o pernocta dentro del vehículo”.

Patentes de inodoros de Seres
Patentes de inodoros de Seres
Foto: redes sociales/BBC

¿Es una tecnología completamente nueva en la industria?

Aunque se trata de una propuesta poco común en carros particulares, no es un concepto completamente inédito. Históricamente, este tipo de soluciones ha estado presente en vehículos de gran tamaño, como autobuses de larga distancia.

También existen antecedentes en automóviles de lujo. La casa de subastas Sotheby's ha documentado que una versión del Rolls-Royce Silver Wraith incluía un sistema similar oculto bajo uno de los asientos, junto con otras innovaciones para la época.

¿Por qué las marcas están apostando por funciones poco convencionales?

El desarrollo de este tipo de tecnologías ocurre en un contexto de alta competencia, especialmente en el mercado chino de carros eléctricos, donde múltiples fabricantes buscan diferenciarse con equipamientos adicionales.

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En los últimos años, varias marcas han incorporado funciones como:

  • Asientos con masaje integrado
  • Sistemas de entretenimiento tipo karaoke
  • Refrigeradores internos
  • Interfaces avanzadas con control por voz

En ese escenario, Seres —que también opera con su marca Aito y tiene presencia en mercados internacionales, incluido Colombia— explora nuevas propuestas para ampliar la experiencia a bordo.

Seres
Seres
Foto: Seres

¿Se verá este sistema en carros a la venta?

Por ahora, no hay confirmación de que el inodoro llegue a producción. La compañía no ha vinculado esta patente a ningún modelo específico ni ha entregado detalles sobre posibles pruebas o implementación comercial.

La información conocida corresponde únicamente al registro técnico presentado en China. Según lo reportado por la BBC, se desconoce si el desarrollo pasará de la fase conceptual a un vehículo disponible para el público.

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