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Blu Radio  / Motor  / Lanzarán carro eléctrico que se carga de 0 a 100 % en solo 99 segundos y con 650 km de autonomía

Lanzarán carro eléctrico que se carga de 0 a 100 % en solo 99 segundos y con 650 km de autonomía

El GAC Aion RT será presentado inicialmente en el mercado chino, sin confirmar aún si llegará a Latinoamérica.

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