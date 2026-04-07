Lanzarán carro eléctrico que se carga de 0 a 100 % en solo 99 segundos y con 650 km de autonomía

El fabricante chino GAC Aion se prepara para lanzar un nuevo sedán eléctrico que introduce una de las tecnologías más rápidas de recarga vistas hasta ahora en la industria. Se trata del Aion RT, un modelo que promete completar el proceso de carga en apenas 99 segundos y ofrecer hasta 650 kilómetros de autonomía.

El vehículo será presentado inicialmente en el mercado chino, donde la marca ha venido consolidando su presencia en el segmento de movilidad eléctrica, y no han confirmado si llegará a otros mercados como el colombiano, donde la marca tiene presencia,



¿Cómo funciona la carga en 99 segundos?

A diferencia de los sistemas tradicionales de carga, el Aion RT no depende exclusivamente de enchufarse a una estación eléctrica. Su principal innovación es el uso de un sistema de intercambio de baterías.

GAC Aion RT Foto: GAC Aion

Esta tecnología permite reemplazar la batería descargada por una completamente cargada en cuestión de segundos, eliminando los tiempos de espera habituales.

El desarrollo de este sistema se basa en la tecnología Choco-SEB de CATL, que utiliza módulos estandarizados de batería diseñados para ser intercambiados de forma rápida, similar a un cartucho.



Además, el modelo mantiene compatibilidad con carga rápida convencional bajo arquitectura de 400 voltios, lo que le permite operar en infraestructuras tradicionales.



¿Qué autonomía y capacidades ofrece este carro eléctrico?

El nuevo sedán estará disponible con dos opciones de batería, con capacidades que permiten alcanzar entre 520 y 650 kilómetros de autonomía bajo el ciclo de medición chino.

Entre sus principales características técnicas se destacan:



Autonomía máxima de hasta 650 km

Opciones de batería de 55,1 kWh y 68,1 kWh

Sistema de intercambio ultrarrápido de batería

Compatibilidad con carga rápida convencional

Este enfoque busca ampliar la flexibilidad del vehículo, combinando diferentes métodos de recarga según las necesidades del usuario.

GAC Aion RT Foto: GAC

¿Qué tecnología incorpora el Aion RT?

El Aion RT también incorpora desarrollos en conectividad y asistencia a la conducción.

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El modelo cuenta con:



Sistema multimedia con pantalla de 14,6 pulgadas

Plataforma ADiGO 5.0 para gestión de funciones inteligentes

Sensor LiDAR para asistencia avanzada

Procesamiento respaldado por tecnología de NVIDIA

Estas características permiten integrar funciones avanzadas de conducción asistida y aprendizaje del comportamiento del conductor.

GAC Aion RT Foto: GAC

¿Qué papel juega la infraestructura en este sistema?

El funcionamiento del intercambio de baterías depende de una red de estaciones especializadas. En este punto, CATL ha avanzado en la expansión de su infraestructura en China.

Según datos de la compañía, ya existen más de 1.000 estaciones operativas, con planes de superar las 3.000 para finales de 2026, cubriendo rutas principales y múltiples ciudades.

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Esta red es clave para que el sistema de intercambio funcione de manera práctica en el uso diario.

El sistema también abre la puerta a esquemas como el “Batería como Servicio” (BaaS), en el que el usuario puede adquirir el vehículo sin batería y pagar una suscripción por su uso.

Este modelo ha sido aplicado en otros vehículos eléctricos en China y permite reducir el costo inicial de compra, aunque los detalles específicos para el Aion RT aún no han sido confirmados por el fabricante.