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Blu Radio  / China

China

Carro eléctrico cargando en estación de carga
Motor

Los chinos crean cargador ultra rápido de 1.500 kW: cargaría un Tesla o un Kia en solo 3 minutos

Camiones Foton
Motor

Los camiones chinos ya dominan Colombia: tienen casi 7 de cada 10 ventas en 2026

dezlizamiento en China.jpg
Mundo

Deslizamiento de tierra en China provocó el colapso de varios edificios: "Quedaron sepultados"

Más de 1.000 serpientes venenosas escaparon por inundaciones
Mundo

Videos revelan el escape de más de 1.000 serpientes venenosas en medio de inundaciones

Impresionantes videos muestran incendio que dejó al menos 28 muertos en fábrica de calzado
Mundo

Impactantes videos muestran incendio que dejó al menos 28 muertos en fábrica de calzado

bandera-china.jpg
Mundo

Ejército chino lanza misil desde submarino nuclear por primera vez desde 1982

Embracación se incendia en un puerto.
Mundo

Incendio consume un barco en un puerto de China: residentes ayudaron a combatir las llamas

Video captó el momento exacto en que una avioneta chocó contra un rascacielos
Mundo

Video captó el momento exacto en que una avioneta chocó contra un rascacielos

India recuperará a Botas Verdes, el alpinista fallecido en el Everest
Mundo

Quieren rescatar el cuerpo de 'Botas Verdes', alpinista que lleva 30 años congelado en el Everest

Helicóptero sufre falla mecánica en China.jpg
Mundo

Descontrolado: video capta el instante en que un helicóptero sufre una falla mecánica en China

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