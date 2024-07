Hombre bajó de su carro de una forma particular para no mojar sus zapatos nuevos

La temporada de lluvias en algunas regiones del mundo se ha intensificado, especialmente debido a la llegada de la temporada de huracanes. El huracán más reciente, que alcanzó la peligrosa categoría cinco, fue Beryl. Formado en el mes de junio, afectó a varias ciudades costeras de América.

Sin embargo, esta región no ha sido la única afectada por este fenómeno. En abril, las noticias locales de China reportaron fuertes lluvias que generaron encharcamientos e inundaciones.

Estos encharcamientos pueden causar incomodidades entre la ciudadanía, ya que muchas personas no desean mojarse. Esto quedó demostrado en un video que se hizo viral en las redes sociales, en el que se ve a un hombre que tuvo que bajarse de su carro. Al notar que había quedado en medio de un gran charco, decidió hacerlo de una forma particular.



Primero, el hombre abrió la puerta del carro blanco y puso sus manos sobre el suelo mojado para evitar que sus zapatos, aparentemente nuevos, se mojaran. Lo curioso del hecho es que, a pesar de la dificultad, el hombre tuvo tiempo de cerrar la puerta con uno de sus pies y atravesar el charco caminando con las manos.

Cuando llegó a una zona sin agua, se puso de pie y se sacudió las manos para quitarse el exceso de agua. Luego, sacó el control del carro y le puso los seguros.

Publicidad

Vea el video acá:

👟 Eran nuevos los zapatos pic.twitter.com/TWOpG5sMct — UHN Plus (@UHN_Plus) July 16, 2024

Muchos de los usuarios de X, se burlaron de la situación, pues no podían creer lo que hizo el hombre solo por no mojar sus zapatos que estaban relucientes. Del video no se conoce la fecha exacta de cuándo fue grabado ni en qué región en específico de China ocurrió.