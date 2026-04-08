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Blu Radio  / Motor  / La cifra sorprende: revelan cuánto se degradan las baterías de carros eléctricos tras 160.000 km

La cifra sorprende: revelan cuánto se degradan las baterías de carros eléctricos tras 160.000 km

La plataforma Geotab analizó las baterías de 24.000 carros eléctricos para poder medir cuánto realmente se degradan anualmente.

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