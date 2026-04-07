Llegan 68 buses eléctricos ensamblados en Colombia con baterías que superan los 1.2 millones de km

Un total de 68 buses eléctricos ensamblados en Colombia fueron presentados en Bogotá como parte de la renovación de flota del sistema TransMilenio, con baterías diseñadas para superar los 1,2 millones de kilómetros de vida útil.

Estos vehículos hacen parte de un grupo mayor de 101 unidades desarrolladas por la compañía BYD, que incluye 68 busetones, 8 padrones y 25 articulados. Todos están diseñados con tecnología 100% eléctrica y orientados a la operación en el sistema zonal de la ciudad.

La presentación se realizó en el marco del evento “Innovación que transforma”, donde autoridades distritales y la empresa fabricante dieron a conocer las características técnicas de esta nueva flota que comenzará a operar en la capital.

Buses eléctricos BYD para Bogotá Foto: cortesía

¿Qué tecnología tienen los nuevos buses eléctricos?

De acuerdo con Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia, los buses incorporan desarrollos enfocados en eficiencia, seguridad y condiciones de accesibilidad para los usuarios.



El directivo indicó que “este lanzamiento no solo representa la incorporación de una nueva flota, sino un avance concreto hacia la transformación del transporte público en Colombia”, en referencia a la implementación de este tipo de tecnologías en el país.

Entre los elementos destacados por la compañía se encuentran:



Baterías de última generación tipo Blade Battery

Sistemas de seguridad avanzados

Diseño con enfoque en accesibilidad

Configuración para operación continua en transporte urbano

Estos componentes hacen parte de la nueva generación de vehículos eléctricos que la empresa ha venido implementando en diferentes ciudades.

Buses eléctricos BYD para Bogotá Foto: cortesía

¿Blade Battery puede superar el millón de kilómetros?

Uno de los aspectos centrales de esta flota es la durabilidad de sus baterías. Según la información técnica entregada por la compañía, estas pueden superar los 1,2 millones de kilómetros de uso, una cifra basada en pruebas de laboratorio y en la capacidad de los sistemas de soportar múltiples ciclos de carga.

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Estas baterías utilizan química de litio-ferrofosfato (LFP), lo que permite alcanzar entre 3.000 y 5.000 ciclos de carga y descarga. Este tipo de tecnología está orientado principalmente a vehículos de uso intensivo, como buses y camiones.

En el transporte público, donde los vehículos operan durante largas jornadas diarias, este nivel de durabilidad es un factor clave para la operación de las flotas.

Batería Blade de BYD Foto: BYD

¿Qué es la tecnología Blade Battery?

La Blade Battery es un desarrollo de BYD que introduce cambios en la estructura de las baterías convencionales. A diferencia de otros sistemas, utiliza celdas alargadas que se integran directamente en el paquete, optimizando el espacio y aportando rigidez estructural.

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De acuerdo con la información entregada por la empresa, este tipo de batería también ha sido sometido a pruebas de seguridad como el test de penetración, en el que no presenta combustión ni emisiones de humo bajo condiciones extremas.

Otro de los aspectos mencionados es su capacidad de carga. Las nuevas versiones de esta tecnología permitirían alcanzar potencias elevadas, reduciendo los tiempos necesarios para recuperar niveles de energía en comparación con generaciones anteriores.

La incorporación de estos 68 buses eléctricos se da dentro del proceso de renovación de flota del sistema de transporte en Bogotá, en el que se han venido integrando vehículos con nuevas tecnologías.

Según lo informado durante su presentación, estos buses están diseñados para cumplir con las exigencias de operación del transporte urbano, incluyendo recorridos prolongados y alta frecuencia de uso.