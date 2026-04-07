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Blu Radio  / Motor  / Llegan 68 buses eléctricos ensamblados en Colombia con baterías que superan los 1.2 millones de km

Llegan 68 buses eléctricos ensamblados en Colombia con baterías que superan los 1.2 millones de km

Estos vehículos hacen parte de un grupo mayor de 101 unidades desarrolladas por la automotriz china BYD.

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