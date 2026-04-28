¿Cuándo reabre la vía Bogotá - La Mesa? Lluvias parecen no dar tregua

La movilidad entre la capital del país y el municipio de La Mesa se encuentra en vilo debido a las fuertes precipitaciones que han azotado el departamento de Cundinamarca en las últimas horas. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó en Mañanas Blu un balance sobre las labores de limpieza y remoción de escombros en los puntos críticos, advirtiendo que la reapertura total de la vía depende estrictamente de las condiciones climáticas que se presenten durante la jornada.



Operativos en el sector de Curubital

El punto más neurálgico de la emergencia se localiza en Curubital, aproximadamente a 9 o 10 kilómetros después de Mondoñedo, donde se ha concentrado el mayor esfuerzo de las autoridades departamentales. Según el mandatario, se trabajó ininterrumpidamente durante la noche para habilitar el paso en este sector donde se removieron más de 450 metros cúbicos de material.

A pesar del despliegue de maquinaria pesada, incluyendo retroexcavadoras, minicargadores y más de 15 volquetas, el avance se ve amenazado por la persistencia de las lluvias.

Al respecto, el gobernador Rey señaló: "Si el clima nos ayuda, esperamos que hacia las 5 o 6 de la tarde podamos recuperar la movilidad en este sector".

No obstante, aclaró que la labor es compleja porque "si sigue lloviendo, si sigue lloviznando... el lodo sigue llegando a la vía y pues el trabajo que hacemos no es un trabajo que rinda mucho".



Continuamos con los trabajos de remoción del lodo represado tras el derrumbe sobre la vía Mosquera – La Mesa, en el sector Curubital y La Virgen. En el momento, 4 minicargadores, 4 retroexcavadoras, 2 cargadores frontales y 23 volquetas de #Devisab y la @CundinamarcaGob atienden… pic.twitter.com/pQ8aDTrpMQ — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 28, 2026

Causas y labores de estabilización

Sobre el origen de la emergencia en un punto donde tradicionalmente no se presentaban derrumbes de esta magnitud, las autoridades descartan inicialmente causas humanas como minería o mal manejo de aguas. La principal hipótesis apunta a la saturación del suelo por las lluvias históricas.

"La primera versión es básicamente el nivel de filtración y el nivel de lluvia que existió en este corredor nunca antes existente; logró que ganara peso la montaña, un pedazo de masa que se vino abajo", explicó Rey.

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Para evitar que la situación se repita, los equipos técnicos realizan labores de "terraceo" en la ladera.

El gobernador detalló que el "terraseo es poderle dar un nivel, una pendiente diferente a la montaña a la que tiene hoy para que el material se mantenga firme sobre la montaña a pesar de que llueva". Esta técnica busca reducir el ángulo de caída para que, en caso de nuevos desprendimientos, el material quede atrapado en las terrazas y no obstruya la carpeta asfáltica.



Crisis de agua en La Mesa y familias afectadas

Paradójicamente, mientras las lluvias bloquean las vías, el municipio de La Mesa enfrenta una grave escasez de agua potable. La remoción de masa destruyó cientos de metros de la red de acueducto que abastece a ocho veredas y afectó las bocatomas debido a las crecientes súbitas de los ríos.

"Estamos trabajando... y esperamos también en las próximas horas poder ir de manera progresiva restaurando el servicio de acueducto", afirmó el mandatario, quien confirmó que se está prestando apoyo con carrotanques a la comunidad.

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Escuche aquí la entrevista: