Estos son los 3 carros más bonitos del mundo 2026, según Car Design Award: el primero sorprende

El diseño automotor volvió a tener uno de sus reconocimientos con la edición 2026 del Car Design Award, galardón entregado en la Semana del Diseño de Milán y que premió a tres carros de producción por sus propuestas estéticas.

En la categoría principal, el primer lugar fue para el Renault Twingo, que llamó la atención por recuperar rasgos históricos en clave moderna.

La premiación, organizada por la revista Auto&Design desde 1984 y celebrada en el ADI Design Museum de Milán, también reconoció tendencias de diseño de marca y prototipos, pero en la categoría de carros de producción hubo una clasificación que puso en el foco a tres vehículos que, según el jurado, marcaron la pauta en diseño durante este año.

Renault Twingo E-Tech eléctrico Foto: Renault Press

¿Cuáles son los carros más bonitos del mundo en 2026?

De acuerdo con los resultados del Car Design Award 2026, estos fueron los tres vehículos de producción mejor valorados por el jurado:



Renault Twingo, primer lugar BMW iX3, segundo lugar Ferrari 849 Testarossa, tercer lugar

La elección del nuevo Renault Twingo como ganador fue una de las decisiones que más comentarios generó, por tratarse de un vehículo urbano y eléctrico que superó en diseño a modelos de segmentos superiores.



Según Auto&Design, el modelo francés fue destacado por reinterpretar elementos del Twingo original, combinando proporciones compactas con una propuesta contemporánea orientada a la electrificación.

Renault Twingo E-Tech Foto: Renault Press

¿Por qué sorprendió que el Renault Twingo fuera el número 1?

El reconocimiento al Twingo llamó la atención porque se impuso frente a modelos de marcas tradicionalmente asociadas con diseño premium o deportivo.

El jurado valoró, según la organización del premio, la manera en que el vehículo recupera un lenguaje visual nostálgico y lo adapta a nuevas exigencias tecnológicas. La estrategia sigue una línea que la marca francesa ya había mostrado con otros lanzamientos recientes inspirados en modelos históricos.

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El vehículo, además, fue resaltado por sus proporciones tipo mini-MPV, un enfoque poco común en nuevos eléctricos urbanos.

El segundo lugar fue para el BMW iX3, que recibió reconocimiento por su evolución dentro del lenguaje visual de la marca alemana, especialmente en superficies, proporciones y tratamiento aerodinámico.

En tercer puesto apareció el Ferrari 849 Testarossa, un nombre que revive una referencia histórica dentro de la firma italiana. El jurado destacó el trabajo de reinterpretación de ese legado con líneas contemporáneas.

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La categoría de vehículos de producción suele valorar modelos comercializados o listos para llegar a mercado, diferenciándose de los concept cars, también premiados en Milán.

Ferrari 849 Testarossa Foto: Ferrari

¿Qué otros premios entregó el Car Design Award 2026?

Además de los carros de producción, el evento reconoció otras categorías.



Concept Cars

En prototipos, los tres primeros fueron:



Audi Concept C

Genesis Magma GT

Citroën Elo

El Audi Concept C obtuvo el máximo reconocimiento en esa categoría. Según se informó durante el evento, este modelo anticipa la dirección estética que seguirían futuros vehículos de la marca.

Audi Concept C Foto: Audi Press

Diseño de marca

En Brand Design Language, categoría que premia el lenguaje de diseño integral de un fabricante, el ganador fue Jeep. Genesis ocupó el segundo lugar, mientras BMW y Dacia compartieron la tercera posición.

El Car Design Award es un galardón especializado en diseño automotor creado por Auto&Design. Tras una pausa de varios años, fue retomado en 2016 y se consolidó nuevamente como referencia dentro de la industria.

La edición 2026 se celebró en el ADI Design Museum, sede habitual del reconocimiento en Milán y espacio que reúne proyectos premiados del diseño internacional.