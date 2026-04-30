Debuta SUV híbrida, con 1.730 km de autonomía, que desafía a BYD, Toyota y más por $55 millones

La marca Geely (dueños de Volvo) presentó en China la nueva Galaxy M7, una SUV híbrida enchufable que llega con una autonomía combinada de hasta 1.730 kilómetros, de acuerdo con cifras del fabricante bajo el ciclo CLTC.

El modelo fue lanzado oficialmente el 28 de abril y, según datos reportados por Autohome, registró más de 10.000 pedidos en sus primeras 12 horas.

Este vehículo se comercializa inicialmente en el mercado chino con un precio de lanzamiento desde 15.200 dólares, lo que equivale aproximadamente a 50 millones de pesos colombianos, aunque esta SUV se venderá de momento únicamente en China, sin haber confirmado su llegada a otros países.

Geely Galaxy M7 Foto: Geely

¿Qué características tiene la Geely Galaxy M7?

La Galaxy M7 está construida sobre la plataforma GEA Evo de Geely y se ubica en el segmento de SUV compactas. En términos de dimensiones, el modelo alcanza 4.770 mm de largo, 1.905 mm de ancho y 1.685 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.785 mm.



En el apartado mecánico, combina un motor a combustión con un sistema eléctrico:



Motor a gasolina de 1.5 litros con 82 kW

Motor eléctrico delantero con 175 kW y 262 Nm de torque

El sistema se apoya en una batería de 29,8 kWh de tipo LFP (litio-ferrofosfato), que permite una autonomía en modo 100 % eléctrico de hasta 225 kilómetros, también bajo el ciclo CLTC.



¿Qué consumo y tiempos de carga tiene?

En condiciones de uso con la batería descargada, el fabricante reporta un consumo entre 4,69 y 4,73 litros por cada 100 kilómetros, lo que en la teoría con una tanqueada le alcanzaría para lograr 1.730 km de autonomía.

En cuanto a la recarga, el sistema admite carga rápida, con un paso del 30% al 80% en aproximadamente 15 minutos, bajo condiciones específicas.

Geely Galaxy M7 Foto: Geely

¿Qué tecnología y asistencias incorpora?

En el interior, la Galaxy M7 integra una pantalla central de 15,4 pulgadas con resolución 2.5K, operada por el sistema Flyme Auto 2, desarrollado sobre un chip de 7 nanómetros. Este sistema incluye funciones de control por voz y herramientas basadas en inteligencia artificial, según la marca.

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En materia de asistencias a la conducción, el modelo incorpora el sistema G-Pilot H3, que permite funciones como asistencia en carretera, cambios de carril y manejo en vías elevadas. Además, el sistema de parqueo es capaz de reconocer más de 300 escenarios distintos, de acuerdo con la información oficial.

El lanzamiento de la Galaxy M7 se da en un contexto de crecimiento para la marca en su mercado local. Según China EV DataTracker, Geely Galaxy reportó ventas de 62.789 unidades en marzo de 2026, lo que representó un aumento del 23,6% frente al mes anterior.

Geely Galaxy M7 Foto: Geely

En febrero, la compañía registró 50.814 unidades vendidas, mientras que en enero alcanzó 59.057 unidades, de acuerdo con los mismos datos.

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Por ahora, la Galaxy M7 se comercializa únicamente en China y no se ha confirmado su llegada a otros mercados.