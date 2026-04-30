Qué significan las placas rojas en carros en Colombia, según MinTransporte

Aunque no son comunes en las vías del país, algunos conductores aún se preguntan por el origen de las placas rojas en Colombia. Este tipo de matrícula, según explicó el Ministerio de Transporte, está asociado a un esquema específico de ingreso de vehículos extranjeros: la importación temporal.

Una respuesta oficial del Ministerio de Transporte aclara el panorama y confirma cuál es su estado actual dentro de la normativa vigente.



¿Para qué sirven las placas rojas en Colombia?

Según el Ministerio, este tipo de placas está asociado a los vehículos que ingresan al país bajo la modalidad de importación temporal.

Se trata de automotores provenientes del exterior que pueden circular en Colombia por un tiempo limitado, con autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y bajo condiciones específicas.

Este esquema se utiliza, por ejemplo, en actividades industriales, proyectos especiales o ingreso de maquinaria, y no implica que el vehículo haga parte permanente del parque automotor nacional.



Placa roja matrícula de vehículos de importación temporal Foto: Referencia - Flow

¿Siguen vigentes las placas rojas?

Ante la consulta sobre si estas placas aún están vigentes o si fueron eliminadas, el Ministerio de Transporte fue claro en su respuesta.

La entidad indicó que la Resolución 01519 del 9 de marzo de 1992, expedida por el entonces Instituto Nacional de Transporte (INTRA), sigue siendo la norma que define las características técnicas de estas placas.

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Además, precisó lo siguiente:

“Las placas para estos vehículos deben tener fondo rojo con caracteres en blanco, acto administrativo que actualmente se aplica, de acuerdo con información suministrada por la Subdirección de Tránsito”.

Con esto, el Ministerio confirma que no han sido derogadas y que continúan dentro del marco normativo vigente.

Alterar las placas de un carro es prohibido por ley. Foto: Alcaldía de Bogotá

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¿Cómo son las placas rojas?

De acuerdo con la regulación mencionada, las placas rojas mantienen características específicas que permiten identificarlas fácilmente:



Fondo rojo reflectivo

Caracteres alfanuméricos en color blanco

Formato especial distinto al de vehículos particulares

Uso exclusivo para vehículos en importación temporal

Estas condiciones fueron definidas desde 1992 y, según el Ministerio, siguen aplicándose en la actualidad.

Placa matrícula de vehículos de importación temporal Foto: Tomada del Flickr de Patton

¿Cómo se obtiene una placa roja en Colombia?

El Ministerio también explicó el procedimiento vigente para los vehículos que ingresan bajo este régimen.

Antes de asignar la placa, el automotor debe cumplir con un proceso formal de matrícula en Colombia:



Estar registrado en el RUNT

Tener una declaración de importación temporal válida

Realizar el trámite ante un organismo de tránsito

Pagar los derechos de matrícula e impuestos correspondientes

Posteriormente, la autoridad de tránsito asigna tanto la licencia de tránsito como la placa, conforme a lo establecido en la Resolución 20223040045295 de 2022.

El tiempo durante el cual el vehículo puede permanecer en el país no lo define el Ministerio, sino la DIAN, entidad encargada del control aduanero.

"En ese sentido, la matrícula para los vehículos de importación temporal debe ser adelantada ante cualquier Organismo de Tránsito del país, quien antes de la celebración del trámite respectivo, validará en el sistema RUNT la existencia del vehículo asociada a una declaración de importación temporal; y el tiempo de la importación temporal será definido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)", precisó el ministerio.

El régimen de importación temporal establece condiciones claras sobre la permanencia de estos automotores.

El Ministerio señala que el vehículo:



Debe estar asociado a una autorización vigente de la DIAN

No puede permanecer indefinidamente en el país

Está sujeto a los tiempos definidos en la importación temporal

Esto significa que su circulación está limitada a ese periodo autorizado y a las condiciones del régimen.