Así fue el “debate presidencial” que Paloma Valencia armó en sus redes sociales con Iván Cepeda

Ante la falta de acuerdos para hacer un debate presidencial de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, la candidata Paloma Valencia, hizo un ejercicio, con inteligencia artificial, que emula un debate junto al candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

A través de sus redes sociales, la candidata criticó el hecho que Cepeda no acepte debates y además ponga condiciones para los mismos: "Desde el 18 de abril, la campaña de Iván Cepeda no nombra compromisario ni acepta debates. A menos de un mes, el país sigue a ciegas: sin respuestas de fondo y sin contraste de ideas. No recuerdo una elección así en Colombia: quien aspira a liderar, debate. No es opcional. ¿Cuándo es que vamos a hablar de seguridad?", escribió la candidata en su cuenta de X.

La emulación se basa en un video en el que una presentadora modula el "debate" y hace preguntas, preguntas que la candidata siempre contesta, sin embargo, cuando es el turno de Iván Cepeda, este se esfuma y desaparece.

Desde el 18 de abril, la campaña de Iván Cepeda no nombra compromisario ni acepta debates. A menos de un mes, el país sigue a ciegas: sin respuestas de fondo y sin contraste de ideas. No recuerdo una elección así en Colombia: quien aspira a liderar, debate. No es opcional.… pic.twitter.com/PtxQL6eXK9 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 6, 2026

"Los debates no son caprichos: deben ser amplios y abiertos. ¿Cómo así que Cepeda pretende definir con quién debate, quién modera y qué temas sí y cuáles no? No se pueden minimizar voces como las del Dr. Sergio Fajardo, la Dra. Claudia López y otros candidatos. Este es un llamado a debatir en serio. ¿Cómo es que vamos a resolver la crisis de la salud?", aseguró Paloma Valencia en sus publicaciones.



A raíz de la discusión que se suscitó en redes el día de hoy, junto a mi fórmula Juan Daniel Oviedo extendimos invitación a debatir con la campaña del Dr. Abelardo. Y quiero ser enfática en esto: debatir no es darse “coñazos”. No podemos enseñarle al país que el debate de ideas… pic.twitter.com/K5N8SYVURS — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 6, 2026

Finalmente, la candidata invitó a todos los candidatos a someterse a debate: "A raíz de cara a las elecciones presidenciales: debatir no es darse “coñazos”. No podemos enseñarle al país que el debate de ideas es agresión; es lo que más necesitamos hoy. Y hablando de violencia: ¿cómo vamos a proteger a la mujer?".

El "debate" que ya había anunciado la candidata desde temprano, tuvo críticas por cuenta del uso del video hecho con inteligencia artificial y la idea de fondo de ejercicio que, era criticar la no participación de Iván Cepeda en debates.



Abelardo De La Espriella

En ese mismo sentido, más temprano el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, afirmó este martes que su "único enemigo" en la campaña es el senador izquierdista Iván Cepeda, aspirante del partido oficialista Pacto Histórico.

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"El único enemigo que hay es Cepeda. Yo tengo claro de qué se trata y contra quién nos enfrentamos", apuntó De la Espriella en un evento de campaña en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

El aspirante ultraderechista considera que "el debate que tiene sentido es con Cepeda" y lamentó que tampoco se haya realizado un encuentro de este tipo con la senadora Paloma Valencia, candidata del partido derechista Centro Democrático.

De la Espriella agregó que "no se trata de debatir por debatir" y detalló que su interés ahora es "estar en la calle con la gente, no encerrado en un set de televisión".



Iván Cepeda

De otro lado, el candidato de izquierdas Iván Cepeda denunció presuntas presiones de grupos armados ilegales sobre el electorado en varias regiones del país de cara a los comicios del próximo 31 de mayo, y pidió a las autoridades investigar y sancionar a los responsables.

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"Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; así como restricciones a la presencia y actividad proselitista de las campañas en determinadas zonas", dice un comunicado de su equipo de prensa.

Cepeda aseguró haber recibido información de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo sobre acciones orientadas a influir en la intención de voto, ya sea a favor o en contra de las distintas candidaturas.