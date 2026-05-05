Abelardo a Paloma: "Si pruebas que voté sí al plebiscito, me retiro de la contienda"

En medio de un nuevo cruce de declaraciones en la campaña presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella le planteó un desafío a Paloma Valencia, luego de que ella asegurara públicamente que De La Espriella habría votado a favor del plebiscito de 2016.

A través de su cuenta de X, De la Espriella respondió con un mensaje en el que no solo negó esa versión, sino que elevó el tono al condicionar su permanencia en la contienda a que se pruebe dicha afirmación.

“Si pruebas que voté ‘sí’ al esperpento de las FARC y el gobierno Santos, me retiro de la contienda; y, si ocurre lo contrario —es decir, si pruebo que no apoyé ese adefesio—, con una aclaración tuya será suficiente para mí”, escribió el candidato, en referencia al acuerdo de paz impulsado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el mismo mensaje, defendió su postura política al señalar que “sin importar dónde esté, siempre he defendido a Colombia”, y agregó que “el patriotismo se acentúa cuando estás lejos de tu país”.



Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia Fotos: AFP

Además, aseguró que reconoce a Valencia como “una mujer honesta y seria” y dio por terminada la discusión al afirmar: “abrazo y doy por terminada la discusión; el único enemigo es Cepeda”.

El pronunciamiento se dio como respuesta a los señalamientos de Valencia, quien afirmó haber liderado el voto por el “No” en el plebiscito y sostuvo que, mientras ella hacía oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro desde el país, De la Espriella se encontraba en Italia.

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La candidata también cuestionó su ausencia en debates y lo señaló, ya que según dijo, critica al candidato Iván Cepeda por no asistir a debates, pero él tampoco lo hace.